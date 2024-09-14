ВСУ с начала вторжения в Курскую область потеряли более 13 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли свыше 13 тыс. 100 человек, 110 танков, 44 БМП, 87 БТРов, 703 бронемашины, 423 автомобиля, 95 артиллерийских орудия, 26 РСЗО, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также украинская армия потеряла восемь установок ЗРК, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одну установку разминирования УР-77.

За последние сутки ВСУ потеряли 300 военнослужащих, 15 единиц бронетехники, включая два танка, БТР и 12 бронемашин, два артиллерийских орудия, инженерную машину разграждения и пять автомобилей. Пять военнослужащих ВСУ взято в плен.

Группировка «Север» в последние сутки продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровского и Борок.

Она также отразила пять контратак ВСУ в сторону Марьевки, Любимовки, Обуховки и Русской Конапельки, сорвала две попытки атак в сторону Обуховки и Борок.

В ее зоне ответственности ВСУ потеряли до 30 человек, бронемашину и автомобиль.

Отражены пять попыток противника прорваться через границу России в Нового Пути, Медвежьего и Веселого. Там ВСУ потеряли до 40 человек, два танка, бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, автомобиль и инженерную машину разграждения.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 129-й бригады территориальной обороны у Борок, Гуево, Зеленого Шляха, Колмакова, Кругленького, Ивашковского, Малой Локни, Мартыновки, Мирного, Махновки, Русского Поречного, Новоивановки, Плехово, Покровского, Успеновки и Южного.

Авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад теробороны ВСУ у Ахтырки, Белополья, Баничей, Водолаги, Журавки, Ободы, Катериновки, Радьковки, Сумов, Павловки, Свессы, Шостки, Ястребиного и Ямполья.