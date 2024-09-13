До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.5 комментариев
В Петербурге чиновникам запретили пользоваться Telegram и WhatsApp
Сотрудникам правительства Петербурга запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для служебной переписки в целях обеспечения безопасности данных. Такое решение было принято в связи с рисками утечки конфиденциальной информации, сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина.
Как стало известно, комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга разослал соответствующее распоряжение всем городским ведомствам. Отмечается, что чиновникам рекомендовали перейти на отечественный мессенджер eXpress. Это решение было принято в целях повышения уровня информационной безопасности и предотвращения утечки служебной информации, передает РИА «Новости».
Представитель аппарата вице-губернатора Станислава Казарина «подтвердил подлинность документа» и отметил, что данная «мера направлена на защиту данных от возможной компрометации, уничтожения или модификации».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что госслужащие не должны использовать мессенджеры в служебных целях, так как ни один из мессенджеров не надежен с точки зрения информационной безопасности, включая Telegram.