Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.2 комментария
Белоусов проверил подготовку специалистов в военно-воздушной академии Воронежа
Военно-воздушную академию в Воронеже посетил министр обороны Андрей Белоусов, он проинспектировал подготовку специалистов в вузе, сообщили в ведомстве.
Белоусов проверил подготовку специалистов ВКС в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, указало министерство в своем Telegram-канале.
Начальник академии генерал-полковник Геннадий Зибров в ходе доклада сообщил о подготовке кадров летного и инженерно-технического состава, беспилотной авиации, РЭБ и других специальностей.
Зибров сообщил о совершенствовании учебно-материальной базы и обеспеченности новейшими тренажерными комплексами.
Белоусову показали подготовку курсантов в объединенной авиационной технико-эксплуатационной части (ТЭЧ), где готовят специалистов по ремонту и обслуживанию.
В ТЭЧ есть Су-35с и Су-34, вертолеты Ка-52 и Ми-28н, что дает возможность освоить современные образцы авиатехники в вузе.