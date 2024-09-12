Белоусов проверил подготовку специалистов в военно-воздушной академии Воронежа

Названа причина смерти Героя России Игоря Родобольского

Tекст: Денис Тельманов

«Он долгое время тяжело болел», – приводит слова родных Родобольского «Российская газета». По данным издания, у Родобольского были проблемы с сердцем, а недавно он перенес пневмонию.

Игорь Родобольский – участник войны в Афганистане и обеих чеченских кампаний. Он считается обладателем наибольшего числа боевых наград в истории российской армии, в том числе Звезды Героя России.

Ранее сообщалось, что летчик-снайпер Игорь Родобольский умер в возрасте 64 лет в Екатеринбурге.