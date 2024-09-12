Отрицание Ялты 2.0 было бы абсолютно правильным и верным – если бы не одно большое но. У США уже нет выбора – им рано или поздно придется принять эту новую систему и садиться за стол переговоров с другими великими державами.18 комментариев
Стало известно о военных ВСУ в наркотическом опьянении в Курском приграничье
Источник: Военные ВСУ в Курском приграничье часто действуют в состоянии наркотического опьянения
Украинские военнослужащие активно применяют сильнодействующие препараты во время боев в Курском приграничье, рассказал представитель силовых структур.
Как сообщил источник ТАСС, в Курском приграничье украинцы пытаются использовать все имеющиеся препараты для какого-то достижения успеха во время наката, но успеха не имеют.
Он добавил, что человек не может так уверенно идти на пулемет, истекая кровью и лишая себя возможности получить помощь, будучи в адекватном состоянии, они сдались бы в плен, заметил источник.
Он добавил, что российские бойцы, заходя на брошенные украинские позиции, зачастую обнаруживают шприцы и таблетки, которые не являются обезболивающими.
Ранее в спецслужбах России указали на поставки украинским «Химпромом» наркотиков ВСУ.