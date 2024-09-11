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Times: США могут разрешить Киеву удары вглубь России в ближайшие недели
США могут снять запрет на удары вглубь российской территории в ближайшие недели, членам американской администрации, нужно убедить в принятии решения президента Джо Байдена, сообщили источники в британском правительстве газеты Times.
Источники издания считают, что позиция США по ударам вглубь России американским оружием может измениться до встречи лидеров в Генасамблее ООН в Нью-Йорке. При этом, один из собеседников газеты предположил, что ряд членов администрации Белого дома уже изменили свое мнение и теперь им предстоит убедить Байдена снять запрет, передает РИА «Новости».
Газета пишет, что в Киеве ждут разрешения Вашингтона по связанным с наведениям на цель техническим вопросам. Великобритания и Франция уже поддержали удары дальнобойными ракетами по целям вглубь России.
Ранее Байден заявил о работе над отменой запрета на удары американским оружием вглубь России.
ATACMS – Army Tactical Missile System (армейский тактический ракетный комплекс), это твердотопливная баллистическая ракета класса «земля – земля». Ее длина – 4 м, диаметр – 610 мм. Масса – от 1320 до 1670 кг. Радиус действия (в зависимости от модификации) – от 140 до 300 км. Скорость полета – 3700 км/ч.
Ракета способна быстро корректировать курс, чтобы противодействовать перехвату средствами ПВО, оснащается различными боевыми блоками, кассетными боеприпасами, осколочно-фугасными и кумулятивными, способна поражать движущиеся цели, а также хорошо защищенные огневые позиции противника. Кассетная начинка несет угрозу автостоянкам, складам ГСМ, самолетам и вертолетам на аэродромах.
Пуск ракет комплекса ATACMS осуществляется с помощью установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) или М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System), а также при помощи ракетного комплекса М270 MLRS на гусеничной платформе бронемашины M2 Bradley.
По мнению российских военных экспертов, отечественные системы ПВО «Тор», «Бук», С-300 и С-400 способны успешно бороться с ракетами ATACMS.