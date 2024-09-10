Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.0 комментариев
Маслякова решили похоронить на Новодевичьем кладбище
Похороны телеведущего Александра Маслякова пройдут на этой неделе на Новодевичьем кладбище в столице, сообщили в пресс-службе организатора игр КВН компании «АМиК».
Похороны состоятся 11 сентября, тогда же пройдет и церемония прощания, ее проведут в концертном зале «Планета КВН», сообщили в компании, передает ТАСС.
Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Согласно информации СМИ, несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.