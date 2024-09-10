Маслякова решили похоронить на Новодевичьем кладбище

Tекст: Алексей Дегтярев

Похороны состоятся 11 сентября, тогда же пройдет и церемония прощания, ее проведут в концертном зале «Планета КВН», сообщили в компании, передает ТАСС.

Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Согласно информации СМИ, несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего.