Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин называет Маслякова человеком многогранного таланта, увлеченным и преданным своему призванию профессионалом. Глава государства подчеркнул, что Масляков один из тех людей, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик.

«Его имя неразрывно связано с «Клубом веселых и находчивых». Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность. Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.