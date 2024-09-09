КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.7 комментариев
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью ведущего КВН Александра Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего.
Путин называет Маслякова человеком многогранного таланта, увлеченным и преданным своему призванию профессионалом. Глава государства подчеркнул, что Масляков один из тех людей, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик.
«Его имя неразрывно связано с «Клубом веселых и находчивых». Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одаренную молодежь, заслужил всенародную популярность. Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.