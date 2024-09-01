На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

  • Новость часаДуда отверг обвинения о договоренности с Зеленским о терактах на «Северных потоках»
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    Как Россия построила защиту от украинских БПЛА
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Офицер рассказал о сорванном плане спецназа в Беслане
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Россиянин Жданов стал четырехкратным чемпионом Паралимпиады
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Бежавшие либералы повторяют путь предателей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в свое время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    1 сентября 2024, 22:24 • Новости дня

    На Украине во время учебного полета разбился вертолет Ми-2

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет Ми-2 потерпел крушение на Украине во время учебно-тренировочного полета, погибли два члена экипажа, сообщили в Харьковском национальном университете воздушных сил.

    По его информации, погибли члены экипажа вертолета. На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты и специалисты Минобороны Украины, передает ТАСС.

    Напомним, издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что переданный Украине истребитель F-16 был по ошибке сбит ракетой Patriot.

    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 07:22 • Новости дня
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    Воевавший против России чемпион мира по кикбоксингу ликвидирован в ДНР
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который участвовал в боевых действиях против России в составе вооруженных сил Украины, погиб в зоне проведения российской специальной военной операции, сообщил комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады.

    Комитет сообщил, что в сентябре Головатюку должно было исполниться 29 лет. При этом комитет не раскрыл подробности смерти Головатюка, передает ТАСС.

    «Российская газета» со ссылкой на соцсети пишет, что он был ликвидирован 31 августа в районе Селидово в ДНР.

    Напомним, Селидово находится в 20 км от Красноармейска (Покровска), там сейчас активно наступают российские войска.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 00:59 • Новости дня
    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию

    Лавров объяснил потерю Украиной территорий абсолютной недоговороспособностью киевского режима

    Лавров напомнил об упущенных Украиной возможностях сохранить территорию
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не смогла остаться в границах 1991 года из-за абсолютной недоговороспособности киевского режима и его хозяев, с каждыми сорванными переговорами она теряет все больше территорий, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров дал интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток». Он указал, что Киев при поддержке Запада не раз срывал переговоры и договоренности. Киев и его союзники признали, что использовали Минские соглашения как способ выиграть время, но «до того момента» сохранялась возможность для переговоров.

    В частности, как отметил Лавров, Москва поддержала переговоры Виктора Януковича, занимавшего тогда пост президента Украины, с оппозицией, которые заключили соглашение. Если бы оппозиция не нарушила договоренности, Украина была бы в границах 1991 года, о «которых Зеленский мечтает», заявил Лавров.

    Выполнив минские договоренности 2015 года, Украина могла бы остаться «в тех же самых границах 1991 года, но без Крыма уже, по понятным причинам», сказал он. Успешные переговоры в Стамбуле в 2022 году позволили бы ей быть «более-менее в границах 1991 года, минус Крым и минус значительная часть Донбасса».

    «Но каждый раз украинцы доказывали свою полную недоговороспособность», – сказал Лавров. По его словам, Украина требуется Западу только для того, чтобы «раздражать Россию, воевать против России».

    Напомним, Лавров заявил, что противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия своего подхода – «чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее будет достичь согласия».

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    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    1 сентября 2024, 10:43 • Новости дня
    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке

    Силовики: ВСУ в Красногоровке и окрестностях рискуют попасть в окружение

    Стало известно об угрозе окружения ВСУ в Красногоровке
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Красногоровке и севернее города рискуют оказаться в окружении, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, бои ведутся в районе Желанного Второго, где ситуация для противника плачевная, а поэтому остатки Красногоровской группировки ВСУ рискуют остаться в котле, как и те, кто сидит на позициях севернее.

    Он добавил, что к северу от Красногоровки ВСУ бегут с позиций из-за риска попасть в окружение.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что в Красногоровке российские военные взяли под контроль городские кварталы.

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    1 сентября 2024, 10:19 • Новости дня
    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август

    МО: Киев за август потерял более 68 тысяч военных в зоне СВО

    Минобороны России подсчитало потери ВСУ за август
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ потеряли за август в зоне проведения специальной операции более 68 тыс. военнослужащих, следует из сводок Министерства обороны России.

    Как говорится в сообщении ТАСС, с 1 по 9 августа потери Киева составляли до 18730 военных, с 10 по 16 августа – до 14560, с 17 по 23 августа – до 16155, с 24 по 31 августа – до 18935.

    Соответственно, общие потери Киева за август составили до 68380 военнослужащих.

    Напомним, за июль ВСУ потеряли более 60 тыс. человек

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    1 сентября 2024, 07:39 • Новости дня
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    Беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье
    @ Doomych/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов.

    Шувалов сообщил в Telegram, что жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию.

    Напомним, силы ПВО уничтожили девять беспилотников, которые летели на Москву. Также БПЛА атаковали Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Рязанскую, Тверскую и Тульскую и области. Над Белгородом сбито несколько воздушных целей.

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    1 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    МО: За ночь средства ПВО сбили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО за ночь уничтожили 158 украинских БПЛА над 15 регионами России, в том числе Москвой, сообщили в Минобороны России.

    Как говорится в сообщении, дежурными силами ПВО за ночь были уничтожены и перехвачены 158 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Курской области в ночное время было уничтожено и перехвачено 46 БПЛА, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, над территорией Брянской области 34, 8 – над территорией Рязанской области, 2 – над Москвой, 7 – над Московской областью, 4 – над территорией Липецкой области, 5 – над территорией Калужской области, 3 – над территорией Тульской области, по 2 БПЛА – над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному – над территориями Тверской, Орловской, и Ивановской областей, передает ТАСС.

    Ранее беспилотники попытались атаковать Каширскую ГРЭС в Подмосковье.

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    1 сентября 2024, 02:26 • Новости дня
    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием

    Министр обороны Украины Умеров сообщил о переданном Вашингтону списке возможных целей в России для ударов оружием США

    Киев передал США список возможных целей в России для атак американским оружием
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Украина передала США список целей в России, по которым Киев хочет нанести удары американским оружием, если Вашингтон снимет ограничения на его использование, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    «Мы объяснили, какие возможности нам нужны для защиты украинских граждан», – приводит «Российская газета» со ссылкой на СNN слова Умерова.

    Он заявил, что просьба Киева о снятии ограничений рассматривается в Вашингтоне, и выразил надежду, что США услышали Украину.

    СNN, комментируя запрет США на дальнобойные удары американским оружием, заявил, что сейчас не ожидается ослабления ограничений на использование ракет ATACMS, несмотря на неоднократные просьбы украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

    Кроме того, как сообщил CNN со ссылкой на представителя американской администрации, «США дали ясно понять, что Киеву не стоит ожидать значительных поставок ATACMS», поскольку число таких ракет «на американских складах ограничено, а производство занимает много времени», передает ТАСС.

    Напомним, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США сейчас не планируют снимать ограничения для вооруженных сил Украины на удары «вглубь России» американским оружием.

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    1 сентября 2024, 03:30 • Новости дня
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    Беспилотники повторно атаковали Москву и ряд российских регионов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты беспилотники, летевшие на столицу. Атаки БПЛА отражены в Тульской, Брянской, Липецкой и Рязанской областях.

    «Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбила ПВО Минобороны. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил, что сбит «еще один беспилотник» в городском округе Ступино.

    На сайте министерства по региональной безопасности Тульской области сообщается, что силами ПВО уничтожены три БПЛА.

    Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram.

    Кроме того, как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, БПЛА были уничтожены над промышленной зоной Липецка.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил в Telegram, что над территорией региона также уничтожены БПЛА.

    В результате атак БПЛА никто не пострадал.

    Напомним, ранее беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую, а также Курскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    1 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе
    Сырский признал превосходство ВС России в людях и технике в Донбассе
    @ Roman Chop/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ситуация на основных направлениях ударов ВС России является сложной для ВСУ, заявил главком ВСУ Александр Сырский.

    По его словам, на направлении главного удара ситуация сложная, российские войска «имеют преимущество в количестве вооружения и людей», передает ТАСС.

    Ранее Сырский признал, что атакой на Курскую область не удалось отвлечь ВС России с Красноармейского (Покровского) направления.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2024, 06:59 • Новости дня
    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
    Беспилотник сбит в районе Московского НПЗ
    @ A.Savin/Wikipedia/Лицензия Free Art

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбито девять беспилотников, в том числе в районе Московского НПЗ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении силами ПВО беспилотников в разных частях региона.

    Собянин сообщил в Telegram, что в районе МНПЗ уничтожен беспилотник, никто не пострадал, повреждений и угрозы работе завода нет. Кроме того, три беспилотника сбиты в Раменском городском округе на подлете к Москве.

    Шапша в Telegram рассказал, что беспилотники сбиты в Козельском, Перемышельском, Кировском и Малоярославецком районах, а также на окраине Калуги.

    Напомним, ранее Собянин сообщил о пяти уничтоженных беспилотниках, летевших на Москву. Атакам БПЛА также подверглись Брянская, ВоронежскаяКурская, Липецкая, Тверская, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.

    Коментарии (6)
    1 сентября 2024, 01:51 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    Беспилотники атаковали Москву, Брянскую, Липецкую и Воронежскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, беспилотники атаковали Брянскую, Липецкую и Воронежскую области. Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины.

    «В городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – сообщил Собянин в Telegram.

    В Брянской области обнаружены и уничтожены 12 беспилотников самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Александр Богомаз.

    Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в Telegram, что БПЛА подавлены в Грязинском районе, Липецком и Становлянском муниципальных округаг. Обошлось также без жертв и разрушений.

    В Воронежской области, как сообщил в Telegram губернатор Александр Гусев, уничтожено и подавлено несколько БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

    Мэрия Белгорода сообщила в Telegram об украинском обстреле Шебекино.

    Напомним, российская ПВО сбила два украинских беспилотника самолетного типа над Курской областью.

    Коментарии (2)
    1 сентября 2024, 17:15 • Новости дня
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    ВС России уничтожили цеха сборки украинских беспилотников в Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение минувших суток уничтожили цеха по сборке украинских БПЛА и ангары для их хранения на территории Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Кроме того, уничтожена украинская РЛС RPS-42 производства Израиля и поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 133 районах, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    На Волчанском и Липцовском направлениях Северная группировка поразила формирования 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Кудиевки и Волчанска Харьковской области.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, БТР, четыре автомобиля, три гаубицы Д-30 и РСЗО Vampire.

    Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике 44-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны, 12-й бригады специального назначения «Азов» в районах Петропавловки, Кругляковки Харьковской области, Ямполя и Красного Лимана ДНР.

    Кроме того, отражены четыре контратаки подразделений 116-й механизированной, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-го батальона нацгвардии.

    В боях с Западной группировкой ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, бронемашину «Козак» и девять автомобилей.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены установка AS-90 Braveheart, гаубицы М777 и М198, две гаубицы Д-30, гаубица L-119, РЛС AN/TPQ-36, станция РЭБ «Анклав» и шесть полевых складов боеприпасов.

    Военнослужащие группировки «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 58-й, 72-й механизированных, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Водяного, Новоукраинки и Разлива ДНР, а также отразили контратаку штурмовиков 72-й механизированной бригады ВСУ.

    Потери ВСУ составили до 100 военнослужащих, танк, два автомобиля, установка Krab, гаубица М198 производства США.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах Малых Щербаков, Малой Токмачки Запорожской области, Змиевки и Веселого Херсонской области.

    Украинская сторона потеряла до 60 военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы FH-70.

    ПВО сбила три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и Vampire, а также 171 беспилотник.

    Всего с начала СВО уничтожен 641 самолет, 283 вертолета, 30 920 БПЛА, 575 ЗРК, 17 801 танк и другие бронемашины, 1434 РСЗО, 13 898 орудий полевой артиллерии и минометов, 25 501 единица спецтехники.

    Коментарии (3)
    1 сентября 2024, 05:54 • Новости дня
    Сбиты летевшие на Москву беспилотники

    ПВО отразила атаку беспилотников на Москву и российские регионы

    Сбиты летевшие на Москву беспилотники
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сбиты четвертый и пятый беспилотники, летевшие на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также отражена атака БПЛА на Тверскую и Воронежскую области.

    Собянин сообщил в Telegram, что БПЛА уничтожены в Одинцовском городском округе и Ленинском городском округе.

    Губернатор Игорь Руденя сообщил об уничтожении силами ПВО пяти беспилотников в районе Конаково, говорится в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили свыше десяти БПЛА.

    Напомним, атакам украинских беспилотников подверглись Москва, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тульская и Рязанская области. Над Белгородом и Белгородским районом также сбито несколько воздушных целей.

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