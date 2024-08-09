  • Новость часаМинобороны назвало потери ВСУ с начала атаки на Курскую область
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    С момента прибытия под сень евросоюзовских струй мега-светлоликих обменянных преступников стало понятно, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Несовпадение политического времени у тех, кто сидел перед «ютубчиком», и тех, кто сидел в камере, оказалось слишком очевидным.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Какое дело нам до Бангладеш

    Это наши евразийские товарищи, с которыми нам предстоит строить многополярный мир. Пора присмотреться к ним повнимательнее. Подумать, что мы можем дать этой маленькой и огромной стране, помимо АЭС, которую строят российские специалисты. Подумать, чем она может быть полезна нам.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Атака ВСУ в Курской области уменьшит Украину

    Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.

    28 комментариев
    9 августа 2024, 12:03 • Новости дня

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк

    Военный эксперт Климов: Главной целью ударов ВСУ по Липецкой области был военный аэродром

    Военный эксперт назвал цели ВСУ при атаке на Липецк
    @ t.me/lipobl

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб военной инфраструктуре России. На фоне попыток прорыва в Курской области атаки на Липецк могут быть призваны медийно масштабировать угрозу, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА.

    «Киев давно составил список российских городов, до которых могут дотянуться украинские БПЛА. В настоящий момент противник, судя по всему, попросту проходит по доступному ему перечню населенных пунктов. Что касается конкретно Липецка, то он мог оказаться под прицелом из-за военного аэродрома. В условиях активизации боевых действий эта цель приобрела особую значимость», – заметил военный эксперт Максим Климов.

    «ВСУ пытаются нанести максимально возможный ущерб военной инфраструктуре России. Все это происходит на фоне попытки прорыва противника в Курской области. Скорее всего, офис Зеленского хочет масштабировать угрозу хотя бы в информационном плане», – подчеркивает собеседник.

    «При этом любой массированный налет на какой-либо российский город дает ВСУ много данных о состоянии нашей ПВО, а также о методах работы. Не исключаю, что обстрел Липецка мог проводиться в качестве тренировки перед атакой по более важной и крупной цели», – прогнозирует эксперт.

    «Отмечу, что за последнее время мы значительно усилили противовоздушную оборону. Работа ведется, причем крайне успешно. Однако, на мой взгляд, российской ПВО не хватает воздушной поддержки. С земли отбить налет сложно, сохраняется риск перегруза доступных систем», – уточняет он.

    «Поэтому очень важно направить наши усилия на создание структур авиационного обеспечения ПВО тыловой зоны. Данное решение могло бы кардинально изменить ситуацию с атаками ВСУ и значительно повысить скорость реакции на те или иные угрозы», – заключил Климов.

    Ранее Липецк подвергся массированной атаке украинских БПЛА. В результате падения беспилотника был поврежден объект критической инфраструктуры, в городе нарушено электроснабжение. Также произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений.

    На территории Липецкого муниципального округа введен режим ЧС, объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, сообщалось в Telegram-канале губернатора региона Игоря Артамонова. В зону вывоза населения попадают 416 домовладений. При этом часть жителей приняли решение остаться и укрыться в подвалах. Также ГУМЧС заявило о возгорании на военном аэродроме.

    Число пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область выросло до девяти человек. Всем гражданам оказывается срочная медицинская помощь в больницах областного центра. В целом за минувшую ночь над Россией было уничтожено в общей сложности 75 беспилотников, сообщили в Минобороны.

    26 дронов удалось перехватить над Белгородской областью, 19 над Липецкой, семь над Курской, пять над Брянской, четыре над Воронежской, один над Орловской. Еще пять аппаратов ликвидированы над Республикой Крым. При этом в акватории Черного моря уничтожили восемь БПЛА и семь безэкипажных катеров (БЭК).

    9 августа 2024, 08:15 • Новости дня
    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ

    Mash: Ударом «Искандера» уничтожен командующий группировкой войск «Харьков» ВСУ Драпатый

    Названы имена ликвидированных в Харьковской области генералов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ударов «Искандером» по командному пункту ВСУ в Харьковской области, возможно, были ликвидированы три замначальника генштаба ВСУ, среди которых – командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, сообщают СМИ.

    Предположительно, после удара «Искандером» погибли сразу три замначальника генштаба ВСУ, среди которых генерал Владимир Горбатюк, командующий группировкой войск «Харьков» Михаил Драпатый, командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов, а также командующий нацгвардией Александр Пивненко, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по командному пункту ВСУ в Малиновке Харьковской области, а находившиеся там генералы ВСУ командовали атакой на Курскую область.

    CNN сообщила, что в команде главкома ВСУ Александра Сырского случился раскол из-за потерь украинских войск в ходе атаки на Курскую область.

    Коментарии (13)
    9 августа 2024, 07:25 • Новости дня
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    Летчик Су-25 рассказал о больших потерях ВСУ в Курской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили неуправляемыми авиаракетами личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны.

    По словам летчика Су-25 Дмитрия, ВСУ потеряли большое количество личного состава при атаке на Курскую область. Он считает, что «очередная киевская медийная провокация» не увенчается успехом, передает ТАСС.

    После применения авиационных средств поражения летчики выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные успешно применили боевые беспилотные летательные аппараты для уничтожения группы украинских диверсантов, скрывавшихся в лесополосе приграничного района Курской области.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими потерями обернется для Украины атака ВСУ на Курскую область.

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    8 августа 2024, 17:00 • Видео
    Как ополовинили арсенал для Украины

    Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    8 августа 2024, 13:25 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    Группировка «Север» нанесла поражение ВСУ в Курской, Сумской и Харьковской областях
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 25-й механизированных бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 88-й, 103-й, 123-й бригад теробороны около Журавки, Беловод, Юнаковки Сумской области, Волчанска Харьковской области и Дарьино Курской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 415 человек, четыре танка, две машины пехоты, 12 пикапов, 14 бронетранспортеров, три 152-мм гаубицы Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Буковель-AD», сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее Минобороны сообщало, что ударами ФАБ-500 была уничтожена бронетехника ВСУ в Курской области.

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    8 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    Зеленский отчитался перед конгрессменами США после вылазки ВСУ в Курской области
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский после нападения ВСУ на Курскую область встретился с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США.

    В делегацию конгрессменов вошли Дональд Норкросс, Селеста Малой и Джеймс Панетти, уточнили в офисе Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Говорили о защите нашего государства и других ценностей... Ключевые акценты – это ПВО, спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну», – написал глава киевского режима в Telegram-канале.

    Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук на встрече отметил важность снятия всех ограничений на использование оружия, предоставленного союзниками, для нанесения ударов по российским военным объектам, а также на необходимость усиления ПВО Украины.

    Ранее военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил цели операции ВСУ в Курской области.

    Коментарии (20)
    8 августа 2024, 19:37 • Новости дня
    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область

    WP: Киев мог организовать операцию в Курской области, чтобы сорвать поставки газа в Европу

    В США назвали возможную цель нападения ВСУ на Курскую область
    @ Татьяна Симоненкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью операции украинской армии в Курской области мог быть срыв всех поставок газа в европейские страны, пишет The Washington Post (WP).

    «Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления», – пишет WP, передает Lenta.Ru.

    В публикации отмечается, что в четверг поставки газа в Европу все еще осуществлялись через Суджу – последнюю действующую измерительную станцию перед границей с Украиной.

    В статье со ссылкой на неназванного советника Офиса президента Украины также сообщается, что Вашингтон не стал критиковать решение Киева об атаке на Курскую область.

    Ранее цены на газ в Европе подскочили из-за пограничного инцидента в Курской области.

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    9 августа 2024, 10:37 • Новости дня
    ВСУ начали строить укрепления в Курской области

    «Рыбарь»: ВСУ начали окапываться и выстраивать укрепления в Курской области

    ВСУ начали строить укрепления в Курской области
    @ MIC Izvestia/IZ.RU/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали выстраивать укрепрайон на захваченной территории Курской области и пытаются привезти тяжелую технику для строительства рубежа обороны, сообщил «Рыбарь».

    ВСУ начали инженерное оборудование местности на так называемой линии Суровикина, выстраивая там укрепрайон, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Рыбарь».

    Авторы канала пишут, что стоит ожидать ввода второго и третьего эшелонов ВСУ в Курскую область, существует опасность и для других участков на этом направлении.

    Сообщается, что ликвидацией прорвавшихся на территорию России украинских частей занимаются подразделения специального назначения, а также группы сил специальных операций. «Рыбарь» указывает, что боях могут быть использованы и части «Африканского корпуса» из Краснодарского края.

    Ранее военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что Вооруженные силы Украины задействовали в Курской области пять бригад и психологический спецназ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ВСУ атаковали Курскую область.

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    8 августа 2024, 18:29 • Новости дня
    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области

    Эксперт Шеслер: В Киеве не знают, чем закончится провокация ВСУ в Курской области, поэтому молчат

    Эксперт объяснила молчание на Украине об атаке на границу Курской области
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Украинские власти ждут, чем закончится атака ВСУ на Курскую область. Только после этого Киев попытается обернуть любой результат, в том числе разгром группировки, в свою пользу, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Напомним, власти Украины воздерживаются от комментариев по ситуации в Курской области, а советники офиса Зеленского называют происходящее попыткой улучшить переговорные позиции Киева.

    «Украинские власти ждут результата происходящего в Курской области. Если бригады ВСУ, которые зашли в регион, будут разгромлены, то украинское руководство скажет, что это делалось с целью отвлечь силы Российской армии из Донбасса», – считает Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Если же ВСУ удастся каким-то образом закрепиться, то в Киеве признают занятие российской территории. Именно поэтому сейчас не озвучиваются реальные результаты, – продолжила Шеслер. – Ключевые украинские блогеры тоже молчат. А мониторинговые милитари-паблики пишут, что не намерены раскрывать планы ВСУ. То есть своей целью они хотят представить то, что получится в результате».

    Собеседник также отметила, что в ходе атаки на Курскую область не были задействован легион «Свобода России» (ЛСР, запрещенная в России террористическая организация) и «Русский добровольческий корпус» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), которые ранее совершали рейды на российскую территорию.

    «Операция в Курской области и рейды в Белгородскую область преследуют совершенно разные цели. Тогда была исключительно пиар-акция, чтобы зафиксировать участие так называемых российских оппозиционеров в борьбе Украины против России. Те акции были направлены на российское общество и на международный уровень. А сейчас ставятся совершенно другие задачи. Невозможно представить, чтобы боевикам РДК или ЛСР выдали танки, авиацию, РСЗО, тяжелые вооружения и все то, чем сейчас ВСУ штурмуют Курскую область», – считает собеседница.

    Напомним, в начале недели украинские подразделения численностью около тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Бои продолжаются третий день.

    По данным Минобороны России, в четверг подразделения группировки «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать живую силу ВСУ в Судженском и Кореневском районах на границе с Украиной. С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерную машину разграждения.

    Украинские власти пока никак не комментировали происходящее. В четверг советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк дал понять, что провокация ВСУ в Курской области может улучшить позиции Киева на возможных переговорах с Москвой. Сам Зеленский вне контекста отметил, что украинская армия «умеет удивлять» и «добиваться результатов». 

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    8 августа 2024, 13:37 • Новости дня
    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область

    Bild: Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом

    В Германии оценили эффект от атаки ВСУ на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Атака ВСУ на Курскую область не станет переломным моментом в конфликте, и Россия добивается медленного, но устойчивого успеха на ряде участков линии фронта, пишут обозреватели немецкой газеты Bild Юлиан Репке и Филипп Пятов.

    Как пишут авторы, наступление ВСУ на Курскую область не является переломным моментом в войне, ВС России добиваются медленных, но стабильных успехов, передает ТАСС.

    Как сообщили авторы Bild, «прибытие западных истребителей F-16 на Украину оценивается экспертами как «слишком запоздалое».

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские истребители Су-34 ударами авиационных бомб ФАБ-500 уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    8 августа 2024, 14:38 • Новости дня
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    Истребители F-16 впервые заметили над Херсонской областью
    @ Office of the President of Ukraine/Air Force of Ukraine/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над территорией Каховского округа Херсонской области замечены истребители F-16, сообщил глава округа Павел Филипчук.

    По словам Филипчука, появление истребителей F-16 над Каховским округом является провокацией, направленной на то, чтобы посеять панику среди мирного населения, передает ТАСС.

    «Важно не поддаваться этим настроениям, сохранять стойкость духа. Срок службы у этих летунов комариный. Все их собьют и уничтожат», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому для F-16 в Николаевской области.

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    9 августа 2024, 07:32 • Новости дня
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    МЧС: На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Возгорание произошло на военном аэродроме в Липецкой области, сообщили в ГУМЧС по региону.

    В МЧС сообщили, что возгорание произошло по третьему номеру, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Липецкой области пострадали шесть человек.

    Напомним, в ночь на пятницу в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры, регион был атакован дронами. В области объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов, введен режим ЧС.

    Коментарии (5)
    8 августа 2024, 21:54 • Новости дня
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    Путин упростил передачу конфискованного оружия в зону СВО
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий передачу конфискованного оружия в зону специальной военной операции.

    Закон позволяет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации, передает РИА «Новости».

    Порядок передачи конфискованного оружия в зону СВО определит правительство, а администрировать процесс будет Росгвардия, говорится в документе. Ведомство также сможет определять порядок уничтожения оружия или патронов, оно наделяется правом использовать подлежащее уничтожению оружие или патроны и передавать их в другие государственные военизированные организации для использования.

    В июле правительство России поддержало законопроект, упрощающий порядок передачи конфискованного и невостребованного оружия в зону специальной военной операции.

    Ранее сообщалось, что из 250 тыс. единиц изъятого оружия, которое сегодня хранится в территориальных подразделениях МВД, утилизации подлежат более 70 тысяч. Оно, как правило, исправно и может быть использовано.

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    8 августа 2024, 16:46 • Новости дня
    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного

    Директор НИИ им. Склифосовского Петриков: Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии

    В НИИ им. Склифосовского рассказали о состоянии Поддубного
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, раненный в Курской области, находится в тяжелом, но условно стабильном состоянии, сообщил директор Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

    Окончательный диагноз пока не собран, но преобладает ожоговая травма, сообщил Петриков в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС. Мозг Поддубного не поврежден, военкор находится в сознании и дышит самостоятельно, добавил он.

    «Повреждений головного мозга нет, он находится в сознании, все прилично по движению, по чувствительности. Поэтому в этой части все достаточно стабильно. Ожоговая травма – это такая динамичная история», – приводит РИА «Новости» слова Петрикова.

    Напомним, Поддубный был ранен в Курской области и госпитализирован. Врачи рассказали, что он получил тяжелый ожог, черепно-мозговую травму, травму лицевого скелета.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему России важно добиться осуждения атак на представителей СМИ со стороны ООН и как их можно предотвратить.

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    8 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    Военкор Коц рассказал о FPV-дронах на дороге в Суджу Курской области
    @ t.me/sashakots

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц попытался проехать в четверг на автомобиле из Суджи в село Большое Солдатское в Курской области, но прервал поездку из-за обнаруженного в небе FPV-дрона.

    «Город наш, за Суджу противник пока не прошел. Ходили слухи, что его бронегруппы уже под Большим Солдатским, но это не так, я там сегодня четыре раза проехал. Это пока беспокойный, но тыл», – написал он в своем Telegram-канале.

    Во время поездки Коца поразило поведение местных жителей: «Некоторые выезжают из Суджи в Солдатское в магазин и возвращаются в город. Мимо сожженных по обочинам машин».

    «Мы попытались проехать, но нарвались на FPV-дрон. Ушли. Так себе лотерея», – рассказал военкор.

    Ранее сын протоиерея Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов рассказал, что ВСУ охотятся на жителей Суджи с помощью дронов.

    Коментарии (4)
    8 августа 2024, 20:59 • Новости дня
    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Путин подписал закон, обязывающий рестораны выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты

    Российские рестораны обязали выдавать клиентам бумажные чеки до оплаты
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий все предприятия общественного питания в стране выдавать клиентам бумажные чеки до момента расчета.

    Закон также дает клиентам возможность отказаться от получения электронных чеков на номер телефона или электронную почту, следует из документа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости». Новые нормы вступают в силу с 1 марта следующего года.

    От потребителей поступало множество жалоб на отказ в предоставлении бумажного чека в заведениях общепита, ожидается, что закон решит эту проблему.

    Как отметили в Минфине, нововведения также позволят сократить расходы бизнеса, поскольку вместо двух документов (счета и чека) достаточно будет выдать покупателю только один – бумажный чек.

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    8 августа 2024, 12:52 • Новости дня
    Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области

    Ганчев: ВСУ атакой на Курскую область пытаются вытянуть российские войска из Харьковской области

    Ганчев назвал цель атаки ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба врио губернатора Курской области/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины атакой на Курскую область, предположительно, пытаются вытянуть российские силы из Харьковской области, чтобы вернуть там утраченные позиции, сообщил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, вылазка ВСУ в Курскую область является отвлекающим маневром, потому что в Волчанске, под Липцами, на всей территории севера Харьковской области, да в том числе и на Купянском направлении, украинские войска не имеют никаких тактических успехов, несут большие потери и откатываются, передает ТАСС.

    Ганчев считает, что ВСУ нужно оттянуть российские резервы из Харьковской области, но такой необходимости для ВС России нет.

    Он отметил, что у ВСУ нет сил и возможности, чтобы отбить занятые российскими войсками поселки в Харьковской области, кроме того, часть дороги Купянск – Сватово контролируется ВС России.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ с начала боевых действий в Курской области потеряли 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие цели преследует украинская армия и повлияет ли атака на Курскую область на ход боевых действий.

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    ВСУ дорого заплатят за вторжение в Курскую область

    Спустя трое суток атаки ВСУ на Курскую область можно говорить о контурах украинского плана на данном участке. В чем именно он заключался и почему итогом этой авантюры для ВСУ с высокой вероятностью окажется потеря двух ударных бригад, а может и части Сумской области Украины? Подробности

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    При «нападении России» в Прибалтике хотят укрыться за женской спиной

    Безрадостными оказались итоги недавней волны призыва в Вооруженные силы Латвии – некоторые латвийские юноши просто на него не явились. Теперь руководство латвийской армии заявляет о необходимости обязательного призыва, в том числе и для женщин. Однако результат такой реформы, скорее всего, Латвию не обрадует. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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