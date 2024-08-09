В Липецкой области объявлена эвакуация нескольких населенных пунктов

Губернатор Артамонов объявил эвакуация нескольких населенных пунктов Липецкой области

Tекст: Елизавета Шишкова

«Для обеспечения безопасности жителей принято решение провести эвакуацию населенных пунктов: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка», – написал он в Telegram-канале.

Для жителей будут развернуты ПВР и предоставлены автобусы.

Между тем в самом Липецке и Липецком МО остановлено движение пассажирского транспорта. Жителей призывают остаться дома до отмены угрозы атаки дронов.

Предприятиям и организациям поручено не привлекать сотрудников к работе до отмены красного уровня опасности.

Напомним, в ночь на пятницу в Липецкой области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.