Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.12 комментариев
В Курской области начали борьбу с необоснованным повышением цен
Смирнов пообещал бороться с необоснованным повышением цен в Курской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов поручил своим заместителям и региональному управлению Федеральной антимонопольной службы проверить случаи необоснованного повышения цен в регионе.
Подобные случаи зафиксированы в торговых точках, гостиницах и пунктах общественного питания, сообщил Смирнов на встрече по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Врио главы Курской области подчеркнул, что «наживаться на пострадавших людях» недопустимо», и пообещал бороться с подобными случаями.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области.