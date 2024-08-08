Как ответить на атаку на Курскую область? Минимизировать сухопутную границу Украины. Взять под контроль исторические российские территории, обладающие значительным экономическим и промышленным потенциалом.8 комментариев
Правительство одобрило первый транш на поддержку жителей Курской области
Правительство одобрило транш в 1,8 млрд на поддержку жителей Курской области
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании распоряжения о выделении 1,8 млрд рублей на поддержку жителей Курской области, которые потеряли жилье.
Как указал Мишустин, выделено 1,8 млрд рублей на помощь семьям, которые потеряли жилье. Он подчеркнул, что соответствующее распоряжение уже подписано, передает ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о выплате 10 тыс. рублей покинувшим жилье в Курской области.
Накануне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что Минфину дано поручение обеспечить транш в 1,8 млрд рублей на помощь в переселении из Курской области.