Кандидат в вице-президенты США от демократов – буквально никакой. А вернее, все время ускользающий, разный. «Ветеран войны», никогда не видевший не то что войны, а настоящей армии. «Прогрессивный демократ», чью карьеру сделали деньги и поддержка NRA. Сторонник семейных ценностей, превративший аборты в самую растущую отрасль медицинских услуг своего штата.0 комментариев
Шесть человек пострадали при обстреле Шебекина со стороны ВСУ
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ шесть человек получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Троих с различными осколочными ранениями доставили бойцы самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу», – сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что двое пострадавших вызвали скорую помощь самостоятельно. У одного пострадавшего осколочное ранение кисти, а у другого – осколочные ранения грудной клетки и плеча.
Шестому пострадавшему с осколочным ранением руки была оказана помощь на месте, он отказался от госпитализации.
Ранее беспилотник ВСУ влетел в окно квартиры в Шебекино Белгородской области.