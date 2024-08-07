  • Новость часаПутин отметил мужество строителей в Донбассе и Новороссии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем ВСУ атаковали Курскую область
    Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
    Эксперт объяснил цели операции ВСУ в Курской области
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    Путин назвал провокацией Киева произошедшее в Курской области
    Захарова нашла объяснение атаке ВСУ на Курскую область
    Военкор Поддубный: Украинские силы насыщали курское приграничье техникой
    Полковник объяснил сложность обороны Курской области
    Аналитик назвал точку невозврата в украинском конфликте
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Искусственный интеллект обваливает мировые фондовые рынки

    Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.

    12 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Современная война изменила облик танка, но не его сущность

    «Революция дронов» серьезно сказалась на боевых действиях от Украины до Израиля. Она вновь оживила старые дискуссии о «похоронах» танка – или, по крайней мере, об утрате этим типом бронетехники былой эффективности.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский заговорил о референдуме

    Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.

    2 комментария
    7 августа 2024, 15:28 • Новости дня

    Тело гендиректора IT-компании «Мастертел» нашли в Москве

    Tекст: Кристина Цыцура

    Генерального директора российской IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова обнаружили мертвым в его квартире в Москве, сообщили в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, мужчина мог задохнуться, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

    Сейчас по этому делу проводится проверка. Другой собеседник агентства добавил, что тело бизнесмена было найдено во вторник.

    Согласно открытым данным, Езопов возглавлял компанию «Мастертел» с 2000 года и входил в состав совета директоров холдинга «Прайм Бизнес Групп».


    6 августа 2024, 19:05 • Новости дня
    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают

    Генерал ВСУ в отставке обнаружил изменения в военных обещаниях руководства Украины

    Генерал ВСУ Кривонос: Нас сливают
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим надеется на заключение мира, поскольку перестал верить в собственную победу, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.

    Руководство Украины хочет заключить мир из-за потери веры в возможную победу. Такое мнение высказал генерал украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей». Украинское руководство озвучивает «желание о мире», но не произносит слов «победа» в последние полгода, заявил Кривонос в интервью, передает «Газета.Ru».

    Он добавил, что киевский режим потерял свыше 20% территории, которые он не сможет вернуть. «Подозреваю, что нас сливают, мягко говоря», – заключил генерал.

    Ранее военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что президент Украины Владимир Зеленский прячется в бункерах, которые находятся под Киевским военным госпиталем.

    Коментарии (23)
    6 августа 2024, 18:03 • Новости дня
    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область

    Минобороны: 300 боевиков и 11 танков ВСУ атаковали Курскую область

    В Минобороны назвали силы ВСУ при утренней атаке на Курскую область
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные направили до 300 человек при поддержке 11 танков на российские позиции в Курской области, сообщило Министерство обороны России.

    С 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Войска прикрытия госграницы и подразделения погранвойск ФСБ отражают атаки и наносят огневое поражение у границы и резервам на территории Сумской области.

    Авиация ВС России поразила сосредоточения живой силы и техники ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловод и Храповщины в Сумской области. В район боестолкновения вышли резервы российской группировки войск на Курском направлении.

    Уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    Ранее ФСБ сообщила об отражении вооруженной провокации на границе Курской области.

    Коментарии (36)
    7 августа 2024, 12:15 • Видео
    Африканский позор Украины

    МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    Коментарии (0)
    7 августа 2024, 03:17 • Новости дня
    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области

    Военный эксперт Рожин счел украинскую атаку на границу Курской области «не просто рейдом ДРГ»

    Военный эксперт оценил силы ВСУ, атаковавшие границу Курской области
    @ Официальный телеграм-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Военный аналитик Борис Рожин полагает, что атака на границу Курской области является «достаточно масштабной операцией» вооруженных сил Украины, а не «просто рейдом ДРГ».

    По оценке Рожина, ВСУ «пока» привлекли к операции «силы до двух бригад» под прикрытием «существенного количества средств ПВО». Он отметил в Telegram, что два ЗРК «днем были уничтожены» российскими военными. Рожин также пишет о «подтягивании противником резервов из района Шостки». Он считает, что украинские силы попытаются «закрепиться в приграничных районах».

    Кроме того, он процитировал мнение, что действия ВСУ в Судже во вторник днем можно назвать «разведкой перед боем» для выявления огневых точек обороны.

    Военный обозреватель Даниил Безсонов в своих оценках также заявил в Telegram о «большом количестве ПВО», которое ВСУ «стянули к границе с Курской областью». «Мешает им наша авиация. Но у нас появился шанс сильнее прорядить их системы ПВО. И, судя по всему, мы это начали делать», – заявил он.

    Напомним, Министерство обороны России сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин у Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.

    В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.

    Коментарии (27)
    6 августа 2024, 22:44 • Новости дня
    ВСУ разрушили храмы мужского монастыря в Курской области

    Настоятель монастыря в Курской области игумен Питирим сообщил о разрушении храмов в результате обстрела со стороны ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В результате обстрела Курской области, который устроили вооруженные силы Украины, разрушены храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря, сообщил настоятель монастыря игумен Питирим.

    Игумен сообщил, что «разрушены оба храма монастыря, братские корпуса пострадали», передает ТАСС.

    РИА «Новости» он сообщил, что «разбит и сожжен собор монастырский, главный». Кроме того, «поврежден братский корпус, храмовый корпус», а «ближе к вечеру подожжен Покровский храм», «остались только стены».

    При этом пострадавших, как сообщил игумен, нет.

    Напомним, утром 6 августа в результате обстрела города Суджа погибла местная жительница, также в Курской области погиб водитель микроавтобуса. После огневой подготовки ВСУ направили 300 боевиков при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронированных машин в атаку в Курской области.

    Вечером Минобороны России сообщило, что уничтожено до 16 единиц украинской бронетехники, включая шесть танков, две БМП, четыре БТР, три боевые бронированные машины «Козак» и инженерную машину разграждения.

    ВСУ возобновили обстрел города Суджа. Горнальский Свято-Николаевский Белогорский монастырь находится в селе Горналь, недалеко от города.

    Коментарии (22)
    7 августа 2024, 12:28 • Новости дня
    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ

    Военкор Котенок: ВСУ в Курской области не пытаются прикрыться ширмой

    Военкор назвал главное отличие боев в Курской области от предыдущих «рейдов» ВСУ
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ не пытаются скрывать, что на территорию Курской области проникли регулярные украинские войска, в этом главное отличие от предыдущих «рейдов», заявил военкор Юрий Котенок.

    Он отметил в своем Telegram-канале, что ВСУ не прикрываются «ширмой фирм-прокладок РДК (Русский добровольческий корпус», внесен в России в список террористических организаций и запрещен) и прочих легионов вырусей».

    По словам военкора, в марте ВСУ планировали атаковать и захватить российские города, в том числе Грайворон и населенный пункт Козинка. Однако тогда, как и в предыдущие вылазки, это делалось под прикрытием, и Киев мог заявить, что «это внутренние разборки» России, а Украина ни при чем. Тогда противнику не удалось прорваться далеко.

    Между тем, подчеркивает Котенок, сегодня ситуация обстоит иначе. «Есть вполне определенные бригады ВСУ, которые зашли на нашу территорию. Не ДРГ, не отряд террористов, а регулярные войска соседнего государства. И этого не скрывают», – сказал военкор.

    Подобное нельзя назвать «рейдом» или терактом. «Если без дипломатической эквилибристики, то это войсковая операция, которую Киев развернул на территории Российской Федерации. Не полномасштабное вторжение по всей границе (хотя еще не вечер), но и не рядовые приграничные пострелушки», – указал Котенок.

    При этом Украина задействовала более масштабные силы, чем в марте, но несмотря на это, все же не добилась на первом этапе вторжения желаемых результатов.

    Котенок добавил, что у ВСУ не получилось взять райцентр с наскока, в ход пошли резервы. «Ситуация от этого легче не становится. Идут тяжелые бои», – заключил он.

    Ранее военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что Украина насыщала курское приграничье техникой и личным составом после попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на территорию региона.

    Коментарии (19)
    6 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Удары по Израилю пообещали нанести из трех стран

    «Хезболла» пообещала Израилю «чувствительный и эффективный» ответ на убийство Хании

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прошедшие по израильским территориям атаки «Хезболлы» еще не являются ответом на ликвидацию лидера ХАМАС Исмаила Хании и военного командира Фуада Шокра, заявил генсек «Хезболлы» Хасан Насрулла.

    «Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены», – сказал Насрулла, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Manar. Он добавил, что ответ будет «сильным, чувствительным и эффективным».

    Ранее «Хезболла» продемонстрировала ракетную систему залпового огня повышенной дальности и подземный тоннель для безопасного перемещения установок.

    Коментарии (18)
    6 августа 2024, 19:43 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области

    Минобороны: Остатки ДРГ Украины выбиты на свою территорию и блокированы российскими силами

    Минобороны показало видео уничтожения сил ВСУ в Курской области
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Остатки украинской диверсионной разведгруппы отступили с территории Курской области, их попытка закрепиться на примыкающей к границе земле не увенчалась успехом, сообщило Минобороны России.

    Украинская ДРГ понесла потери после ударов беспилотников, авиации и артиллерии ВС России, после чего отступила на свою территорию, где около госграницы ее блокировали российские подразделения, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После ряда ударов, остатки диверсантов ушли на украинскую территорию, им продолжают наносить огневое поражение, заключили в Минобороны.

    Ранее министерство перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что боестолкновения ведутся в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ.

    Коментарии (21)
    7 августа 2024, 07:45 • Новости дня
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    Пилот ВСУ назвал F-16 «веселым самолетом»
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский пилот с позывным «Мунфиш» заявил, что истребитель F-16 является очень веселым самолетом для полетов.

    Как сказал «Мунфиш» на видео, опубликованном пресс-службой НАТО, F-16 очень веселый самолет для полетов, при этом нельзя сказать, что МиГ, на котором он летал раньше, очень скучный, но F-16 более поворотливый, передает РИА «Новости».

    Ранее в Ростехе заявили, что поступившие Киеву истребители F-16 в конечном итоге будут уничтожены, они не являются соперником для российских Су-35С.

    Коментарии (9)
    6 августа 2024, 21:08 • Новости дня
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    RT: В Германии набирают популярность русские магазины и национальные блюда
    @ IMAGO/Steinach/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У жителей ряда немецких городов все популярнее становятся русские национальные блюда, а также магазины и продукты, сообщили местные жители.

    Ряд немецких граждан все чаще отправляются за дешевыми продуктами в Польшу или в «русские точки», сказала одна из собеседниц RT.

    «Так многие делают. В русских магазинах вкуснее», – пояснила женщина.

    Проживающая в Гамбурге Анна указала, что в российские магазины ходят как немцы, так и украинцы, при этом они разговаривают там на русском языке.

    Глава волонтерского проекта «Путь домой» Анатолий Бублик сообщил, что за два с половиной года в части немецких регионов мясо стало дороже на 200-220%, сахар – на 60%.

    Коментарии (15)
    7 августа 2024, 00:33 • Новости дня
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    Украинские спецслужбы запустили фейк о «скором захвате» Курской АЭС
    @ Упр. коммуникаций КуАЭС/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жителям Курчатова и Курчатовского района поступают звонки с ложной информацией о том, что вооруженные силы Украины якобы близки к «захвату» Курской АЭС, сообщают СМИ. В правительстве региона указали, что данная информация является фейком и «ничем не обоснована».

    Как пишет Sekunda media, «жителям Курчатова и Курчатовского района начали поступать звонки, якобы от российских властей, в которых предупреждают о скором захвате ВСУ Курской АЭС и призывают эвакуироваться». В правительстве региона призвали жителей «не поддаваться на информационные провокации».

    Глава Курчатова Игорь Корпунков сообщил, что «Курская АЭС в Курчатове работает в штатном режиме», передает РИА «Новости».

    В центре информирования граждан сообщили, что в «Курчатове все спокойно». Указывается, что при угрозах ракетной опасности или атаки БПЛА жителям следует придерживаться стандартных инструкций – «оставаться в доме, зайти в комнату, где нет окон». Подчеркивается, что «эвакуаций не проводится», передает ТАСС.

    Главк МЧС по Курской области предупредил, что в социальных сетях и пабликах «появляется много фейковой информации» об эвакуации на фоне атак ВСУ.

    Правительство Курской области сообщило в Telegram о том, что в Сети «распространяется фейковое видео», в котором врио губернатора Алексей Смирнов якобы «собирает мужчин в ополчение». Как пояснили власти региона, украинские спецслужбы использовали реальное видеообращение Смирнова, но заменили звуковую дорожку с помощью нейросети.

    На оригинальной записи Смирнов говорит не об ополчении, а о необходимости сохранять спокойствие: «Уважаемые куряне! Обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной. Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая».

    Напомним, Корпунков опроверг сообщения об украинских обстрелах Курской АЭС в Курчатове.

    Коментарии (32)
    7 августа 2024, 08:33 • Новости дня
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    Украина перебросила подразделения нацбата «Медведи SS» к Белгородской области
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, они были переброшены с Херсонского направления в Харьковскую область. Среди переброшенных подразделений, рассказал Рогов, есть «Медведи SS», передает РИА «Новости».

    Ранее военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» с использованием беспилотников вскрыли в лесополосе замаскированные позиции, пулеметные точки и боевиков ВСУ.

    Коментарии (16)
    6 августа 2024, 19:23 • Новости дня
    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои

    Врио главы Курской области Смирнов: В двух районах продолжаются бои

    Смирнов: В двух районах Курской области продолжаются бои
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Боестолкновения с украинскими боевиками ведутся в двух районах Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов во вторник вечером.

    Бои на границе идут в Суджанском и Кореневском районах, уничтожено 16 единиц техники ВСУ, сообщил Смирнов, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны перечислило силы ВСУ при атаке на Курскую область.

    Коментарии (19)
    7 августа 2024, 09:18 • Новости дня
    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех ВС России «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия

    Морпех «Адвокат» рассказал, как ВСУ вешают на себя российские знаки различия
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпех 40-й бригады ТОФ с позывным «Адвокат» рассказал, как военные ВСУ вешают на себя российские знаки различия.

    По его словам, в одном из боев за Камышеваху он едва не погиб, поскольку военные из украинской ДРГ налепили на себя российские знаки различия.

    «Я успел за это время разглядеть ленточки белые на запястье и георгиевские ленточки. И краем глаза я увидел маленький буквально такой флажочек украинский. Ну шеврончик», – передает RT слова морпеха.

    По его словам, один из военных ВСУ выстрелил в его сторону, но он успел отскочить и начал бой.

    Напомним, в июле 2023 года президент Владимир Путин своим указом присвоил 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская».

    Коментарии (5)
    6 августа 2024, 17:52 • Новости дня
    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова

    В ФССП заявили о готовности арестовать имущество Хабиба Нурмагомедова

    Приставы заявили о готовности арестовать имущество Нурмагомедова
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Документы на взыскание задолженности 79,4 млн рублей с бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова находятся на исполнении, однако пока судебные приставы не накладывали арест на имущество борца, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

    В ФССП уточнили, что специализированное отделение судебных приставов по Дагестану получило на исполнение постановление регионального управления ФНС о взыскании налоговой задолженности в размере 79 376 334,14 рублей, передает РБК.

    В пресс-службе добавили, что приставом-исполнителем принимаются законные меры об исполнительном производстве, вплоть до ареста имущества.

    «Предположительно, в список имущества входит семейный дом в Дагестане и мощный автопарк. В котором: Ferrari California T, Mercedes-Benz AMG GT S, Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-й серии, Toyota Land Cruiser, Toyota Tacoma», – говорится в сообщении.

    Федеральная налоговая служба (ФНС) 1 июля арестовала счета Нурмагомедова, задолжавшего 297 млн рублей. 23 июля судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении спортсмена.

    Коментарии (9)
    7 августа 2024, 10:43 • Новости дня
    FT: Украинская оборона трещит по швам

    FT: Украинская оборона трещит по швам на фоне успехов ВС России

    FT: Украинская оборона трещит по швам
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона ВСУ в последнее время дает трещины, а российские войска быстро продвигаются в зоне СВО, сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника.

    По его словам, украинская оборона дает трещины, а ВС России добились «тактического успеха» в ДНР, если ситуация не изменится, вероятно дальнейшее продвижение российских войск, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что российские войска добились «быстрых и значительных территориальных успехов» в зоне СВО, которые стали возможны из-за проблем с коммуникацией и неумелой ротации сил ВСУ

    FT сообщает также, что на фоне успехов России на фронте все больше украинцев поддерживают идею мирных переговоров с Россией.

    Ранее ВС России заняли правый берег реки Жеребец в районе Макеевки.

    Коментарии (16)
    Главное
    ВС России поразили снабжавший топливом технику ВСУ завод
    ВСУ за сутки потеряли почти 1,9 тыс. человек
    Стало известно о новой тактике ВСУ нападения на мирных жителей приграничья
    Группа СОБР задержала жениха прямо в ЗАГСе в Благовещенске
    Блогер Лебедев извинился перед Мизулиной
    FT: Украинская оборона трещит по швам
    Компания Зеленского купила поместье певца Стинга в Тоскане

    Как сделать вино новой нефтью России

    Десять лет назад, 6 августа 2014 года, в России были введены так называемые продовольственные контрсанкции – ограничения на поставки иностранной сельхозпродукции. Эти меры стали основой для многих других, направленных на рост российской продовольственной независимости. И результаты были достигнуты даже в областях, где отечественное сельское хозяйство переживало глубокий кризис, – например, в виноделии. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем ВСУ атаковали Курскую область

    ВСУ предприняли масштабную атаку на Курскую область. Российской армии удалось сдержать натиск противника, однако операция по ликвидации украинских формирований до сих пор продолжается. Какие цели преследует украинская армия и повлияет ли эта операция на ход боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    ВСУ совместили ротацию бригад с отступлением

    Ротации бригад ВСУ в Донбассе привели к очередному скандалу. По данным западных СМИ, украинским солдатам отдают «бессмысленные приказы», из-за которых они сдают позиции. О каких направлениях идет речь и как ВС России могут воспользоваться организационным бардаком в украинских войсках? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Трамп начал проигрывать

    В ходе закрытой партийной видеоконференции Камалу Харрис поддержали 99% делегатов-демократов, ее дальнейшее утверждение кандидатом в президенты США – формальность. Популярность преемницы Джо Байдена растет, тогда как Дональд Трамп теряет позиции и мрачнеет с каждым днем. Почему из фаворита выборов он превращается в аутсайдера? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Африканский позор Украины

      МИД Украины заявил, что государство не принимало участия в атаке джихадистов, в результате которой была уничтожена колонна группы «Вагнер». Ранее в Киеве заявляли иное: мол, это была наша операция. После этого заявления Мали разорвали дипотношения с Киевом, а другие африканские страны обвинили Украину в терроризме. Что случилось на самом деле?

    • Британский Сталин собирает армию

      Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, которого недоброжелатели называют Киром Сталиным, заявил о создании специальной армии, задача которой – подавить массовые беспорядки. Погромы в Англии продолжаются уже неделю, причина – убийство троих детей. Нашлись и те, кто обвинил в происходящем Россию.

    • Почему Евросоюз боится Трампа

      Руководство Евросоюза создало специальную рабочую группу, задача которой – подготовиться к смене власти в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и другие лидеры ЕС боятся возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Но почему они этого боятся?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............