Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.12 комментариев
Тело гендиректора IT-компании «Мастертел» нашли в Москве
Генерального директора российской IT-компании «Мастертел» Виталия Езопова обнаружили мертвым в его квартире в Москве, сообщили в правоохранительных органах.
По предварительным данным, мужчина мог задохнуться, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Сейчас по этому делу проводится проверка. Другой собеседник агентства добавил, что тело бизнесмена было найдено во вторник.
Согласно открытым данным, Езопов возглавлял компанию «Мастертел» с 2000 года и входил в состав совета директоров холдинга «Прайм Бизнес Групп».