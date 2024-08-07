ВСУ за сутки потеряли почти 1,9 тыс. человек

Tекст: Валерия Городецкая

Поражены живая сила и техника 22-й механизированной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 113-й бригад теробороны в районах Юнаковки, Басовки Сумской области, Тихого и Волчанских Хуторов Харьковской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре БТР, шесть бронемашин, шесть пикапов, две установки ЗРК «Бук», польская установка Krab, гаубица «Мста-Б» и две гаубицы Д-30.

Западная группировка улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й и 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах Синьковки Харьковской области, Стельмаховки ЛНР и Новосадового ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли более 530 военнослужащих, боевую машину пехоты Bradley, БТР М113, установку AS-90, гаубицу М198, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, два орудия L-119, станцию РЭБ «Анклав-Н». Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения Южной группировки продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также поразили живую силу и технику 24-й, 61-й механизированных, 5-й и 10-й штурмовых бригад ВСУ в районах Часова Яра, Предтечина и Константиновки ДНР. Отражена контратака штурмовой группы 5-й штурмовой бригады ВСУ.

Украинская сторона потеряла до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, две гаубицы FH-70, две гаубицы М777, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, орудие М119, две станции РЭБ «Анклав-Н».

Военнослужащие Центральной группировки продолжили ведение активных действий и нанесли поражение формированиям 32-й, 117-й механизированных, 1-й танковой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Торецка, Гродовки, Николаевки и Дружбы ДНР, а также отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Украинские войска потеряли до 345 военнослужащих, бронемашину, установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Восточная группировка улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 108-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах Золотой Нивы, Октября ДНР и Зализничного Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы противника.

В боях с Восточной группировкой ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, установку «Богдана» и установку «Гвоздика». Уничтожен склад боеприпасов.

Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах Малой Токмачки Запорожской области и Николаевки Херсонской области.

Противник потерял до 60 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Ранее ВС России поразили снабжавший топливом технику ВСУ НПЗ.