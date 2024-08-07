Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.2 комментария
ВС России поразили снабжавший топливом технику ВСУ НПЗ
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России поражены нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом технику ВСУ, и пункт временной дислокации иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, поражены скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки сбиты 11 американских снарядов HIMARS, зенитная управляемая ракета ЗРК Patriot производства США и 87 беспилотников, причем 41 из них – вне зоны проведения спецоперации.
С начала проведения специальной военной операции уничтожены 635 самолетов, 278 вертолетов, 29 322 беспилотника, 563 ЗРК, 16 798 танков и других бронемашин, 1396 боевых машин РСЗО, 12 926 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 469 единиц спецтехники, сообщил Конашенков.