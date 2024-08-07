Взрывной рост сможет обеспечить так называемый общий искусственный интеллект, который и является «святым граалем» всех технологических решений, связанных с ИИ. Однако предсказать, как быстро будет пройден путь от нынешней стадии развития искусственного интеллекта к искомому – невозможно.0 комментариев
Минобороны: ФСБ и ВС не допустили продвижения ВСУ вглубь России в Курской области
Минувшей ночью подразделения Вооруженных сил России и пограничных органов ФСБ продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах Курской области вблизи границы с Украиной, российские силы не дали противнику продвинуться вглубь страны, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства говорится, что ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия границы на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории России.
Противник понес потери около Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки, Городища Сумской области.
Потери противника за сутки боевых действий составили до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники.
Отмечается, что операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Напомним, Минобороны сообщало, что с 8.00 мск ВСУ после огневой подготовки направили 300 боевиков из состава 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и свыше 20 боевых бронемашин у населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня в Курской области, примыкающих к российско-украинской границе.
В результате атаки ВСУ на Курскую область ранения получили шестеро детей, погибла мать одного из них. Также была атакована машина скорой помощи, водитель и фельдшер погибли, врач пострадал. ВСУ разрушили храмы Горнальского Свято-Николаевского монастыря недалеко от города Суджа. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал о гибели девушки и водителя микроавтобуса.