В Госдуме сообщили о новых мерах поддержки бойцов СВО

Tекст: Валерия Городецкая

Их планируется рассмотреть в ходе осенней сессии, сообщила Бессараб, передает Lenta.Ru. В частности, по ее словам, речь идет о поддержке бойцов СВО и членов их семей. Также есть предпосылки для положительных изменений в вопросе пенсионных выплат госслужащих, добавила депутат.

Однако в первую очередь Госдума пересмотрит размер бюджета в сторону увеличения для обеспечения финансирования дополнительных мер поддержки, принятых во время весенней сессии, отметила Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн в случае ранения на сотрудников Следственного комитета.