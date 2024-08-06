Сейчас очень модно говорить о деколонизации. Причем в тех смыслах, которые не имеют ничего общего с тем, что вкладывалось в него изначально. То призывают деколонизировать Россию, то посмертно обвиняют СССР в колониальной эксплуатации. Давайте разберемся, откуда растут ноги у этих идей.0 комментариев
В Госдуме сообщили о новых мерах поддержки бойцов СВО
Государственная дума работает над законопроектами, предусматривающими новые меры поддержки двух категорий россиян, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Их планируется рассмотреть в ходе осенней сессии, сообщила Бессараб, передает Lenta.Ru. В частности, по ее словам, речь идет о поддержке бойцов СВО и членов их семей. Также есть предпосылки для положительных изменений в вопросе пенсионных выплат госслужащих, добавила депутат.
Однако в первую очередь Госдума пересмотрит размер бюджета в сторону увеличения для обеспечения финансирования дополнительных мер поддержки, принятых во время весенней сессии, отметила Бессараб.
Ранее президент России Владимир Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн в случае ранения на сотрудников Следственного комитета.