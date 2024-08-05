Путин распространил на СК выплату в случае гибели или ранения на СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Выплата в случае гибели следователя в зоне СВО будет осуществляться в равных долях супруге (супругу), родителям и детям, передает ТАСС.

В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году.