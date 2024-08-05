Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?10 комментариев
Путин распространил на СК выплату в случае гибели или ранения на СВО
Президент России Владимир Путин распространил выплату в 5 млн рублей в случае гибели в зоне спецоперации и 3 млн в случае ранения на сотрудников Следственного комитета РФ.
Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Выплата в случае гибели следователя в зоне СВО будет осуществляться в равных долях супруге (супругу), родителям и детям, передает ТАСС.
В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что увеличение до 400 тыс. рублей единовременной выплаты за заключение военного контракта для участия в спецоперации направлено на поддержку бойцов и их семей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сколько платят на СВО контрактникам в 2024 году.