Несмотря на ритуальную частоту употреблений выражения «порядок, основанный на правилах» и почти религиозный восторг, с которым эту формулу произносят, смысл ее не очевиден. О каком порядке идет речь? Откуда берутся правила?0 комментариев
Смертность на Украине в три раза превысила рождаемость
На одного новорожденного на Украине на сегодняшний день приходится по трое умерших, следует из данных ресурса «Опендатабот», специализирующегося на мониторинге украинских государственных реестров.
По данным минюста страны, за первые полгода 2024 года умерли 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года в разгар пандемии коронавируса.
При этом за тот же период родилось 87 655 детей, что на 9% меньше аналогичного периода 2023 и в полтора раза меньше 2021 года, передает ТАСС.
В 2018–2020 годах на одного новорожденного приходилось двое умерших.
Рождаемость на Украине упала до исторического минимума. Демографы уточняют, что коэффициент рождаемости сейчас не превышает 0,8-0,9 при норме естественного воспроизводства 2,1-2,2.
Ранее директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Нацакадемии наук Украины Элла Либанова заявила, Украина рискует попасть в «в спирали смерти», когда превышение рождаемости над смертностью уже не восстановится.