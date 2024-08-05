Смертность на Украине в три раза превысила рождаемость

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным минюста страны, за первые полгода 2024 года умерли 250 972 человек, что в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года в разгар пандемии коронавируса.

При этом за тот же период родилось 87 655 детей, что на 9% меньше аналогичного периода 2023 и в полтора раза меньше 2021 года, передает ТАСС.

В 2018–2020 годах на одного новорожденного приходилось двое умерших.

Рождаемость на Украине упала до исторического минимума. Демографы уточняют, что коэффициент рождаемости сейчас не превышает 0,8-0,9 при норме естественного воспроизводства 2,1-2,2.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Нацакадемии наук Украины Элла Либанова заявила, Украина рискует попасть в «в спирали смерти», когда превышение рождаемости над смертностью уже не восстановится.

