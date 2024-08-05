Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.17 комментариев
Осужденный за фейки о ВС России полковник ушел в паломничество до решения суда
Осужденный за фейки о российской армии отставной полковник ГРУ Владимир Квачков ушел в паломничество до решения суда о повторном надзоре, сообщили СМИ.
Полиция обратилась с заявлением о продлении административного надзора за Квачковым из-за двух штрафов за дискредитацию ВС России в 2023 году. Полковник в отставке должны был отмечаться в МВД до 2027 года два раза в месяц. Решение о повторном надзоре за отбывшим срок Квачковым было отменено после апелляции в декабре 2023 года, пишет «Коммерсант».
Но Квачков не смог присутствовать на процессе, потому что ушел в паломничество по монастырям и святым местам еще весной, сообщил его адвокат Алексей Першин.
Полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков оштрафован за дискредитацию Российской армии по решению Тверского суда Москвы.
В 2019 году Квачков был освобожден от наказания по делу об экстремизме. Также его обвиняли в организации госпереворота и покушении на Анатолия Чубайса.