Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы произошли в Харьковской и Полтавской областях Украины, сообщают украинские СМИ.
По данным СМИ, серия взрывов произошла в Харькове или за пределами города, передает ТАСС.
Также сообщается о взрывах в Миргороде, передает РИА «Новости».
Сейчас воздушная тревога отменена на всей территории Украины, кроме Харьковской области.
Накануне после сообщений о взрывах в Винницкой области в регионе произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.