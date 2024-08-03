В Винницкой области Украины на объекте инфраструктуры начался пожар

Tекст: Кристина Цыцура

«На объекте критической инфраструктуры возник крупный пожар», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

В ГСЧС отметили, что для ликвидации пожара было задействовано 64 сотрудника, 23 единицы специальной техники и 2 пожарных поезда. На данный момент не сообщается, потушен ли пожар.

Ранее заместитель главы администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила о повреждении инфраструктурного объекта в регионе, однако не уточнила, о каком именно объекте идет речь и его местоположении.

Ночью в Винницкой области была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщали о взрывах.



