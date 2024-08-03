Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.4 комментария
В Винницкой области Украины на объекте инфраструктуры начался пожар
Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области Украины, сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
«На объекте критической инфраструктуры возник крупный пожар», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
В ГСЧС отметили, что для ликвидации пожара было задействовано 64 сотрудника, 23 единицы специальной техники и 2 пожарных поезда. На данный момент не сообщается, потушен ли пожар.
Ранее заместитель главы администрации Винницкой области Наталья Заболотная сообщила о повреждении инфраструктурного объекта в регионе, однако не уточнила, о каком именно объекте идет речь и его местоположении.
Ночью в Винницкой области была объявлена воздушная тревога, а украинские СМИ сообщали о взрывах.