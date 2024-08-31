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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Путь предателя всегда заканчивается пулей

    Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    7 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    16 комментариев
    31 августа 2024, 21:21 • Новости дня

    Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.

    Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.

    Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.

    «На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.

    Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.

    31 августа 2024, 10:35 • Новости дня
    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор Котенок: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Военкор: ВСУ отступили из Галицыновки и начали отвод войск из Угледара

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об отступлении ВСУ из населенного пункта Галицыновка и о начале отвода украинских подразделений из района Угледара.

    «На Селидовском направлении ВСУ выбиты из Галицыновки. Также противник начал отвод подразделений из узла обороны в районе Угледара в ДНР», – сообщил он в своем Telegram-канале.

    Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

    Ранее стало известно, что российские войска продвинулись в направлении Константиновки на Угледарском участке.

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    31 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    Силовики сообщили о прорыве линии обороны ВСУ под Красноармейском
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные успешно прорвали линию обороны ВСУ в районе города Красноармейск (украинское название – Покровск), встретив минимальное сопротивление со стороны противника, сообщают силовые структуры.

    Уточняется, что оборонявшие позиции в районе Красноармейска, оказали незначительное сопротивление российскому наступлению, передает ТАСС.

    «На этом направлении их оборона прорвана», – указал источник.

    Ранее украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске.

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    31 августа 2024, 12:56 • Видео
    Самая бессмысленная ложь Зеленского

    Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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    31 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Экипаж бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению живой силы и бронетехники подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в Минобороны, удар наносился по выявленным разведкой замаскированным целям противника с помощью авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции, , сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    После подтверждения уничтожения личного состава и бронетехники ВСУ, полученного от разведки, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

    В Минобороны также показали кадры работы Су-34.

    Ранее в субботу Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области.

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    31 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    Российские войска освободили Кирово в ДНР
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Подразделения группировки «Центр» освободили Кирово Донецкой народной республики (ДНР) и продолжили движение в глубь обороны противника, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ около Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника составили до 455 военнослужащих, бронемашина, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и американская 105-мм гаубица М101, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Восток» улучшали положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ рядом с Водяным и Угледаром ДНР. Была отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ.

    Противник потерял до 125 военнослужащих, танк и бронемашину, отчитались в Минобороны.

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    31 августа 2024, 06:42 • Новости дня
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до 46 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что госпитализированы 37 человек, в том числе семеро детей, при этом «один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция». Кроме того, Гладков рассказал, что двое взрослых будут доставлены в Москву, передает ТАСС.

    В пресс-службе сказали, что в тяжелом состоянии находятся десять человек, в том числе двое детей; четверо подключены к аппарату ИВЛ, включая одного ребенка. Всего за сутки в регионе пострадали 52 человека.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    31 августа 2024, 15:41 • Новости дня
    Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

    Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.

    «Какую цель и замысел они ставили, судить трудно . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра. 

    По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

    «Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

    Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

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    31 августа 2024, 18:43 • Новости дня
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    Российские военные уничтожили в Курской области опорный пункт ВСУ
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВС России на территории Курской области уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны.

    Подразделения группировки «Север» в приграничье обнаружили оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ, передает ТАСС.

    «После подтверждения обнаруженная цель поражена артиллерийским ударом», – сообщили в пресс-службе.

    Ранее Минобороны сообщил, что Су-34 уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области.


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    30 августа 2024, 22:34 • Новости дня
    Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали пять человек

    В результате украинского обстрела Белгородской области погибли пять и пострадали почти 40 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», погибли пять человек, пострадали 37 мирных жителей, в том числе шесть детей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в Telegram.

    В Белгороде повреждены многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты, а также девять автомобилей. Обстрел вызвал возгорание сухой травы на окраине, пожар потушен.

    В поселке Дубовое повреждения получили более десяти автомобилей, многоквартирные и частные дома. Два дома загорелись в результате прямых попаданий, очаги возгорания оперативно потушены.

    РИА «Новости» уточняет, что в поселке Дубовое загорелись таунхаусы.

    Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, как попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.

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    31 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Подпольщики взорвали грузовик ВСУ в Славянске

    Подпольщики взорвали грузовик ВСУ в подконтрольном Киеву Славянске

    Tекст: Александра Юдина

    Активисты подполья «Дозор» в подконтрольном Киеву Славянске взорвали грузовик с боеприпасами и техникой ВСУ.

    В своем Telegram-канале представители подполья сообщили, что диверсия была проведена в центральной части города.

    В результате взрыва был полностью уничтожен грузовик, перевозивший боеприпасы и военную технику, что нанесло существенный урон логистическим цепочкам ВСУ.

    «Данная акция является ярким примером того, как мирные жители могут оказывать активное сопротивление оккупантам, даже находясь в глубоком тылу врага», – подчеркнуто в сообщении.

    Ранее николаевское подполье предупредило о шокирующих для Киева разоблачениях.

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    31 августа 2024, 09:34 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал, что украинцев гонят в Курскую область на убой

    Tекст: Константин Сергеев

    Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область

    Как сообщил захваченный в плен военнослужащий 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Арсен Стегарь, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населенного пункта. По словам бывшего десантника, его с другими военнослужащими ВСУ «гнали на убой».

    Десант боевиков киевского режима должен был спешиться с боевой машины на окраине русского села, занять круговую оборону и «продержаться четверо суток», следует из видео, распространенного Минобороны.

    В первые же минуты российские солдаты встретили противника огнем из БТР. Спустя всего пару часов в подразделении было уже двое убитых и семеро раненых. Боевую машину, которую украинские националисты должны были спрятать, россияне уничтожили огнем гранотометов.

    Подытоживая итоги вторжения, Стегарь говорит о большом количестве погибших сослуживцев. Как считает военнослужащий ВСУ, на Украине надо нейтрализовать военкоматы и поднимать народный бунт. Военным ВСУ он советует возвращаться домой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее в субботу, российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области.

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    31 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников

    Politico сообщила об экстрадиции Венесуэлой воевавших за Украину колумбийских наемников в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, сообщила Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на испаноязычные СМИ, наемников задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Указывается, что колумбийцы присоединились к так называемому иностранному легиону ВСУ летом 2023 года.

    Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. Открыты уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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    31 августа 2024, 13:41 • Новости дня
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    ВС России сорвали попытки атак ВСУ у Коренева и Малой Локни в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Борков, Бахтинки, Комаровки, Малой Локни и Матвеевки, сообщили в Минобороны.

    Сорваны попытки атак подразделений ВСУ в направлении Коренево и Малой Локни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины. Один украинский военнослужащий сдался в плен.

    Кроме того продолжаются разведывательно-поисковые действия по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, отчитались в Минобороны.

    Ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение выявленным за сутки скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения около Апанасовки, Борков, Бяхово, Вишневки, Краснооктябрьского, Кругленького, Любимовки, Мартыновки, Новоивановки, Новой Сорочины, Плехово, Черкасского Поречного, Русского Поречного, Свердликово и Снагости.

    Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и техники резервов 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад теробороны рядом с Белопольем, Глуховым, Кияницей, Ободами, Свессой, Сосновкой, Сумами, Шалимовкой, Шалыгино и Эсманью, перечислили в Минобороны.

    За прошедшие сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 бронемашины, три арторудия, три миномета, станция РЭБ.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,2 тыс. военнослужащих, 76 танков, 36 машин пехоты, 67 бронетранспортеров, 521 бронемашину, 242 автомобиля, 56 арторудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одна РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и установку разминирования УР-77, подытожили в оборонном ведомстве.

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    31 августа 2024, 13:48 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение американской РСЗО MLRS в Сумской области

    Минобороны опубликовало видео уничтожения американской ракетной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.

    В ходе проведения разведки около Садков в Сумской области была выявлена позиция РСЗО М270 MLRS производства США, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    После анализа разведданных было принято решение нанести удар по позиции ВСУ с американской пусковой установкой. В итоге удар высокоточным ракетным вооружением ВС России уничтожил РСЗО MLRS, а также боевики ВСУ, обслуживавших пусковую установку, отчитались в Минобороны.

    Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что ВС России уничтожили пусковую установку РСЗО MLRS, а также цеха сборки беспилотников, склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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