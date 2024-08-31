Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.13 комментариев
Военкор Коц сообщил о героической гибели комбата в Курской области
Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что командир батальона с позывным «Отмель» героически погиб, защищая курское приграничье.
Заместитель командира с позывным «Кадет» отметил, что внутренний стержень и авторитет командира играли ключевую роль в обороне Малой Локни, передает RT.
Коц сообщил, что готовил материал о бойцах, которые почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, не позволяя ВСУ продвинуться вглубь Курской области. Морпехи и десантники заменили батальон и не дали ВСУ пройти далее.
«На момент подготовки моего первого материала о курской «Брестской крепости» комбат с позывным «Отмель» числился пропавшим без вести», – сказал Коц, добавив, что позже стало известно о смерти командира.
Ранее Коц сообщил, что бойцы в Малой Локне повторили подвиг советских солдат в Брестской крепости.