Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Иран опроверг обвинения в обучении российских военных
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал обвинения со стороны Украины в причастности иранских военных экспертов к подготовке российских военнослужащих безосновательными и политически мотивированными.
«Иранская сторона неоднократно заявляла о своем нейтралитете в отношении украинского конфликта», – передает ТАСС его слова.
Также Канани подчеркнул, что Иран всегда призывал к мирному урегулированию ситуации.
По его словам, обвинения в адрес Ирана являются попыткой ряда государств переложить ответственность на другие страны.
Кроме того, иранский дипломат также отметил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких доказательств и носят исключительно политический характер.
Ранее Иран назвал США, Британию и Францию разжигателями конфликта на Украине.