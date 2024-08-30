Судья ВС Татарстана заявил, что не скрывал наличия гражданства США у детей

Tекст: Денис Тельманов

«Да, действительно, есть такое дело. Но если вы откроете закон о гражданстве, то поймете, что никакого состава преступления нет. Посольство было уведомлено, что у детей есть гражданство США», – сказал он ИА Регнум.



Судья объяснил, что его дети родились в Нью-Йорке и имеют соответствующие свидетельства о рождении, которые были переведены на русский язык. Кроме того, на них был поставлен апостиль, и они были предоставлены в консульское учреждение.

Напомним, что в отношении супруги Юсупова Эльвиры и его 19-летнего сына Гаяза возбудили уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта США. Американское гражданство также оказалось у дочери Юсупова Наили, которая сейчас живет в Нидерландах.