Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.0 комментариев
Боррель: Отправка на Украину европейских инструкторов не стоит на повестке ЕС
Глава дипломатической службы ЕС Боррель: Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Евросоюза
На повестке дня нет вопроса по направлению европейских инструкторов на Украину, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ассоциации государств Европы.
Вместе с тем, будет расширена подготовка украинских солдат европейскими специалистами, отметил он.
«Мы обсуждаем создание координационного центра на Украине, но об отправке инструкторов речь не идет», – цитирует ТАСС Борреля.
По словам еврокомиссара, если изначально планировалось подготовить 60 тыс. военных ВСУ, то теперь эта цифра будет повышена. До каких пределов, Боррель обещал доложить позднее.
Как сообщалось в четверг, странам Евросоюза также не удалось добиться единодушия по вопросу применения западного оружия на территории России.