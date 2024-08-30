Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что именно истощение украинской казны и давление западных спонсоров толкают Киев на продолжение конфликта.

Медведев подчеркнул, что за желанием вернуть регион стоят не националистические настроения, а сугубо экономические интересы.

Зампред Совета безопасности России указал на то, что экономика Украины находится в тяжелом состоянии, а западные спонсоры, продолжающие оказывать Киеву финансовую помощь, заинтересованы в получении доступа к природным ресурсам Донбасса.

Медведев привел данные о том, что на территории ДНР и ЛНР сосредоточена почти половина всех полезных ископаемых Украины, в то время как западные регионы страны значительно беднее ресурсами.

«Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца», – указал Медведев.

В заключение он сделал вывод, что экономическая основа украинской государственности подорвана, дальнейшее существование страны в нынешних границах невозможно.

Ранее президент Владимир Зеленский признал непростое положение ВСУ в Донбассе.