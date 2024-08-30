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Медведев: Донбасс хотят вернуть из-за опустевшей казны Киева
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что истинной причиной стремления Киева вернуть Донбасс является не национализм, а желание получить доступ к богатым природным ресурсам региона.
В своем Telegram-канале он указал, что именно истощение украинской казны и давление западных спонсоров толкают Киев на продолжение конфликта.
Медведев подчеркнул, что за желанием вернуть регион стоят не националистические настроения, а сугубо экономические интересы.
Зампред Совета безопасности России указал на то, что экономика Украины находится в тяжелом состоянии, а западные спонсоры, продолжающие оказывать Киеву финансовую помощь, заинтересованы в получении доступа к природным ресурсам Донбасса.
Медведев привел данные о том, что на территории ДНР и ЛНР сосредоточена почти половина всех полезных ископаемых Украины, в то время как западные регионы страны значительно беднее ресурсами.
«Чтобы получить заветный доступ к полезным ископаемым, западные паразиты без зазрения совести требуют от своих подопечных войны до последнего украинца», – указал Медведев.
В заключение он сделал вывод, что экономическая основа украинской государственности подорвана, дальнейшее существование страны в нынешних границах невозможно.
Ранее президент Владимир Зеленский признал непростое положение ВСУ в Донбассе.