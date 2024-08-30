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Стало известно о страхе иностранных наемников в Курской области идти в первых рядах
Источник в силовых структурах: Наемники из Франции и Польши в Курской области идут в атаку во вторых и третьих линиях
Иностранные комбатанты, воюющие на стороне ВСУ в Курской области, продвигаются во вторых и третьих линиях наступающих частей. Источник в силовых структурах уверен, что они боятся атаковать, выдвигая перед собой украинцев как «пушечное мясо».
Наемники «не лезут вперед, потому что боятся российских бойцов», сообщил собеседник агентства ТАСС.
«Распиаренные и весьма хорошо экипированные американцы, французы, поляки двигаются вслед за украинскими боевиками – во вторых и третьих линиях», – отметил он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, в Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также поляки.