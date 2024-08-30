Посол Мирошник: Польские формирования и другие наемники замечены в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Посол побывал в Курской области, где встретился с жителями, которые видели в регионе военных людей, говорящих на английском языке, с грузинском акцентом, польские формирования. Покидавшие свои дома местные жители сталкивались с боевиками на каких-то перекрестках, блокпостах, передает РИА «Новости».

В то же время, местные жители, указывают на то, что люди из числа ВСУ, у которых осталось что-то человеческое, призывали людей уходить, потому что за ними шли поляки, «которые не пощадят».

Мирошник рассказал, что Россия получила огромное количество данных о сожженных и разграбленных частных домах, целенаправленно уничтоженных хозяйственных построек. По его словам, ВСУ часто наносили удары по домам начиненными зажигательными боеприпасами беспилотниками.

«Люди оттуда эвакуировались, но видимо из-за какой-то злости или звериной жестокости они расстреливали, сжигали дома», – заявил Мирошник.

Посол добавил, что местные жители рассказали, что ВСУ в целом ряде деревень дома расстреливали в упор из БТР для развлечения.

Газета ВЗГЛЯД писала, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.