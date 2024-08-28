Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Украинские боевики расстреляли прохожего в селе в Курской области
Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК эвакуированная местная жительница Нина Девятилова.
Женщина сообщила, что в Суджанском районе мирные жители в плену у ВСУ сидят в подвале, а в Плехово мужчина шел по улице и они его расстреляли, передает РИА «Новости».
Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.