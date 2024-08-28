Украинские боевики расстреляли прохожего в селе в Курской области

  • Новость часаСтало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китаю удался торговый удар по Европе
    Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область
    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России
    Эксперт: Принцип «воюй или работай» заставил украинцев бегать и прятаться
    В Курской области за сутки отражено восемь атак ВСУ
    Российские войска освободили Камышевку в ДНР
    Россия заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок газа в Европу
    Эксперт оценил планы Украины достроить Чигиринскую АЭС
    Турция выдвинула четыре условия для нормализации отношений с Сирией
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    7 комментариев
    28 августа 2024, 14:54 • Новости дня

    Украинские боевики расстреляли прохожего в селе в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК эвакуированная местная жительница Нина Девятилова.

    Женщина сообщила, что в Суджанском районе мирные жители в плену у ВСУ сидят в подвале, а в Плехово мужчина шел по улице и они его расстреляли, передает РИА «Новости».

    Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.

    28 августа 2024, 09:39 • Новости дня
    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Алаудинов: Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области

    Российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе ожесточенных боев был нанесен серьезный урон ВСУ, уничтожено большое количество живой силы и техники противника, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

    В своем Telegram-канале он указал, что в Курской области подразделения спецназа «Ахмат» нанесли сокрушительный удар по противнику.

    «Наши бойцы проявили высочайший профессионализм и мужество, уничтожив большое количество украинских военнослужащих», – подчеркнул Алаудинов.

    Он добавил, что также были уничтожены две единицы бронетехники.

    Ранее российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области.

    Коментарии (26)
    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

    Коментарии (5)
    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 15:38 • Новости дня
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    Гросси заявил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси, прибывший в Россию, пояснил, что его визит на Курскую АЭС связан с близостью боевых действий и опасностью ядерного инцидента.

    Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.

    По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».

    Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.

    Коментарии (20)
    28 августа 2024, 09:43 • Новости дня
    В ВСУ приказали стрелять в сопротивляющихся жителей Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащим ВСУ было дано распоряжение начальства расстреливать оказывающих сопротивление гражданских в Курской области, сообщил пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Лабунский.

    Как сказал он Минобороны, «если будет сопротивление, начальство сказало расстреливать», передает ТАСС.

    В российском военном ведомстве сообщили, что речь идет о гражданских жителях Курской области.

    Ранее в СК сообщали, что ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан.

    Коментарии (0)
    27 августа 2024, 15:54 • Новости дня
    Гросси анонсировал встречу с Зеленским

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время поездки на Курскую АЭС заявил, что намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Встреча пройдет в Киеве на следующей неделе, сказал Гросси, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что в ходе встречи намерен обсудить возможность «сохранения диалога Москвы и Киева», по его мнению, «каналы общения должны оставаться открытыми».

    Также будет обсуждаться ситуация на Запорожской атомной электростанции, присутствие инспекторов МАГАТЭ на атомных объектах на территории Украины.

    Гросси во вторник прибыл в город Курчатов в Курской области, где находится Курская АЭС. Он предупредил, что сохраняется опасность ядерного инцидента на этой станции из-за близости боевых действий.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 08:34 • Новости дня
    Российская артиллерия уничтожила группу штурмовиков ВСУ в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе спецоперации в Курской области российская артиллерия нанесла точный удар по группе украинских военнослужащих из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Бахтинке, сообщил представитель силового ведомства.

    Отмечается, что все семь членов диверсионной группы были ликвидированы, передает РИА «Новости».

    Артиллерийским подразделением был нанесен точный огневой удар по скоплению украинских военнослужащих около Бахтинки.

    Ранее ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности группировки войск «Запад».

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 12:45 • Новости дня
    Песков назвал искажением реальности новости об «отправке срочников в Курскую область»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Новости о якобы отправке призывников для участия в боевых действиях в Курской области нередко искажают действительность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Такие сообщения чаще всего являются «абсолютным искажением реальности», Кремль не считает нужным их комментировать, сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения об отправке срочников в этот регион, передает ТАСС.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в Курской области более 50 военнослужащих срочной службы.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 14:34 • Новости дня
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    Российские войска отразили восемь атак ВСУ в Курской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки отразила восемь атак украинских боевиков на Курском направлении, сообщило Минобороны.

    Группировка при поддержке авиации и артиллерии отразила восемь атак украинских штурмовиков в направлении Борок, Коренево, Кремяного и Малой Локни, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также сорваны попытки атак в сторону Спального, Ольговки и Русской Конопельки, ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 75 человек, танк и восемь бронемашин. Пять украинских военнослужащих сдались в плен.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ у Апанасовки, Борок, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Свердликово, Суджи, Снагостя и Южного.

    Авиация ударила по сосредоточениям личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны в Сумской области.

    Украинская сторона на Курском направлении за сутки потеряла до 380 человек и 30 единиц бронетехники, включая танк, БМП, 28 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, три миномета и девять автомобилей.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7 тыс. человек, 74 танка, 35 БМП, 62 БТРа, 460 боевых бронированных машин, 210 автомобилей, 51 артиллерийское орудие, 13 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, одну РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 12:25 • Новости дня
    МИД призвал МАГАТЭ высказать более четкую позицию по ситуации на Курской АЭС

    Спикер МИД Захарова призвала МАГАТЭ высказать более четкую позицию по ситуации на Курской АЭС

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) высказать более четкую и объективную позицию по поводу ситуации на Курской АЭС, подвергшейся обстрелам.

    Дипломат выразила озабоченность по поводу недавних событий на Курской АЭС, отметив, что, несмотря на заявления генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о наличии следов обстрелов на территории станции, агентство не назвало конкретных виновных, передает радио Sputnik.

    «Мы ожидаем от МАГАТЭ более четкой и объективной оценки ситуации», – подчеркнула Захарова.

    По словам официального представителя МИД, Россия регулярно информирует МАГАТЭ о ситуации на своих ядерных объектах, предоставляя все необходимые данные и документы для предотвращения возможных провокаций и инцидентов со стороны киевского режима.

    Также Захарова призвала международное сообщество осудить действия Киева, так как подобные действия создают реальную угрозу не только для России, но и для всей мировой безопасности.

    Ранее директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ были предъявлены результаты атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую АЭС.

    Тем временем Росгвардия обезвредила неразорвавшийся кассетный боеприпас вблизи Курской АЭС.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 12:58 • Новости дня
    Песков: Вина Киева в нагнетании «ядерной опасности» очевидна

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вина киевского режима в «нагнетании ядерной опасности» в Курской области очевидна, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ознакомился с последствиями атак на Курскую АЭС, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Гросси наблюдал результаты ударов украинских дронов по Курской АЭС в Курчатове, он оценил угрозу, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что МАГАТЭ «по понятным причинам» ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в ударах, но ситуация настолько очевидна, что «вопросов на этот счет нет».

    «Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна», – заключил представитель Кремля.

    Напомним, директор Росатома Алексей Лихачев сообщил, что МАГАТЭ показали результаты атак со стороны ВСУ на Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    ВС России уничтожили группу солдат ВСУ во время ротации в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сорвали ротацию подразделений украинской армии в районе Журавлей в Курской области, уничтожив порядка 20 военнослужащих ВСУ.

    Расчет Д-30 поразил скопление украинской техники и живой силы, уничтожив три автомобиля и ликвидировав около 20 украинских военнослужащих, что сорвало запланированную противником ротацию, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 14:51 • Новости дня
    Танк ВСУ в Курской области уничтожили FPV-дроном

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки в Курской области уничтожили украинский танк с помощью FPV-дрона, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Север» выследили украинский танк, ведущий огонь, после анализа разведданных было решено поразить эту машину, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    FPV-дрон попал в танк, он был уничтожен, кадры объективного контроля подтвердили детонацию боекомплекта и пожар.


    Ранее российские военные уничтожили украинский БТР в Курской области с помощью дрона «Ланцет».

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    Аварийный резерв для восстановления электроснабжения создали в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Курской области создан аварийный резерв оборудования, необходимого для быстрого восстановления электроснабжения.

    Об этом сообщило Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Сергея Цивилева с врио губернатора региона Алексеем Смирновым, передает ТАСС.

    Аварийный резерв оборудования для своевременного восстановления электроснабжения сформировали по решению правительства России.

    На встрече обсуждались вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения в области. Минэнерго заявило о необходимости особое внимание уделять снижению количества аварийных ситуаций.

    Ранее правительство Курской области определило размер компенсаций для жителей региона, пострадавших от ЧС.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 15:11 • Новости дня
    Су-25 уничтожили скопления живой силы и бронетехники ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В приграничном районе Курской области штурмовики Су-25 ударили по скоплению живой силы и бронетехнике ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Удар наносился авиационными ракетами по разведданным, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    После запуска ракет экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром.

    Разведка подтвердила уничтожение всех указанных целей.

    Ранее в регионе с помощью FPV-дрона уничтожили танк ВСУ.

    Коментарии (0)
    28 августа 2024, 15:14 • Новости дня
    Захарова заявила об оправдании Западом преступлений Киева

    Запад, делая заявления о возможности использования Украиной западного оружия для атак на Курскую область, фактически оправдывает преступления Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Эти высказывания, включая слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и представителей оборонного ведомства США, являются ничем иным, как оправданием и поощрением киевского режима», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Она также подчеркнула, что спонсорство терроризма является одним из самых серьезных преступлений, зафиксированных в законодательствах западных стран.

    Ранее Пентагон заявил, что США разрешают Украине «совершать контрудары» по России с использованием американского оружия в контексте террористического нападения на Курскую область.


    Коментарии (0)
    Главное
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    ФСБ предотвратила нападения на православную церковь в Ингушетии
    Франция объявила в розыск брата Дурова
    Экспорт российских макаронных изделий вырос на 20%
    Минобороны потратило на некачественные бронежилеты 2,4 млрд рублей
    Риттер: Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    В Госдуме напомнили о новом штрафе для водителей с 1 сентября

    Китаю удался торговый удар по Европе

    Резкое сокращение Китаем поставок германия и галлия в западные страны привело к почти двукратному росту цен на эти минералы в Европе. Торговое противостояние США и Китая будет только обостряться, уверены эксперты. Какие еще карты может разыграть Пекин в этой войне с Западом? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............