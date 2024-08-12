СК: ВСУ расстреливали убегающих из Белогорского монастыря мирных граждан

Tекст: Кристина Цыцура

Например, украинские военнослужащие открыли огонь по группе мирных граждан, эвакуировавшихся из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. В результате этой атаки погиб один человек, говорится в Telegram-канале СК.

Кроме того, в городе Суджа украинский оператор FPV-дрона нацелил устройство на машину скорой помощи. В результате взрыва погибли фельдшер и водитель, а врач с ранениями был госпитализирован. Также под обстрел попал журналист Евгений Поддубный.

«В ходе осмотров установлено, что украинская сторона активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами НАТО», – сообщили в ведомстве.

Ранее врио главы Курской области заявил, что в регионе 180 тыс. человек подлежат эвакуации.





