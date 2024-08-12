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Смирнов: В Курской области 180 тыс. человек подлежат эвакуации
Около 180 тыс. человек подлежат эвакуации из Курской области, уже выехали и эвакуированы примерно 121 тыс. жителей региона, доложил врио губернатора Алексей Смирнов президенту РФ Владимиру Путину по видеоконференцсвязи на совещании по ситуации на российской границе.
По его словам, в регионе 8 августа приступили к эвакуации шести приграничных районов и двух районов, граничащих с атомной станцией. Смирнов добавил, что эвакуировать было необходимо 180 тыс. человек, уже выехали 121 тыс., по остальным работа продолжается, передает ТАСС.
Ранее в понедельник оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района Курской области.