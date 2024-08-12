Наблюдается раскол между двумя базовыми «украинскими нарративами» Запада. «Умеренные», оценивающие ситуацию в логике старой холодной войны, и «радикалы», требующие победить Россию здесь и сейчас, разошлись в оценках нападения на Курскую область.0 комментариев
Оперштаб принял решение об эвакуации жителей Беловского района Курской области
Региональным оперштабом принято решение вывозить жителей Беловского района Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
Как написал Смирнов в своем Telegram-канале, он поручил подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. По его словам, в настоящий момент главное – оперативно оповестить жителей о возможности выехать. Врио губернатора добавил, что подготовлены места в ПВР, переселенцам будет оказана вся необходимая помощь.
«Прошу жителей Беловского района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур. Доверяйте только официальным источникам информации», – добавил Смирнов.
В воскресенье в пресс-службе областного правительства сообщили, что украинские спецслужбы распространили ложную информацию о начале эвакуации в Курской области, пытаясь спровоцировать панику среди населения и парализовать транспортное сообщение региона.