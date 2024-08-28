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В Запорожской области началось формирование элитного подразделения «Барс-Сармат»
В Запорожской области приступили к формированию нового элитного подразделения «Барс-Сармат», которое будет заниматься боевой апробацией перспективных образцов вооружения, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
В своем Telegram-канале он указал, что в регионе начало формироваться уникальное добровольческое подразделение «Барс-Сармат».
Основной задачей подразделения станет боевая проверка новых видов вооружения и военной техники, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в том числе образцов, созданных в рамках инициатив народного ВПК.
В частности, бойцы подразделения будут первыми, кто получит возможность испытать в реальных боевых условиях новейшие разработки российских оружейников.
Кроме того, подразделение «Барс-Сармат» будет обеспечивать обратную связь между разработчиками вооружения и боевыми подразделениями российской армии. Это позволит оперативно вносить необходимые изменения в конструкцию вооружения и повышать его эффективность.
Ранее сообщалось, что ВС России активизировались на Степногорском направлении в Запорожской области.