Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России

Tекст: Александра Юдина

На записи Зеленский оскорбил российского президента Владимира Путина, отверг обвинения в нарушении Киевом «красных линий», передает «Российская газета».

Также он сравнил пострадавшую от ВСУ Курскую область с «болотами», а Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата с «чертями».

Ранее Белый дом не согласился с данной Зеленским оценкой вторжения ВСУ в Курскую область.