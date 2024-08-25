Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.12 комментариев
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, в том числе, в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога объявлена в Сумской, Николаевской, Полтавской, Харьковской областях, а также сигналы ракетной опасности прозвучали в Днепропетровской и в Черниговской областях, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что из-за авиаудара ВКС России пострадали инфраструктурные объекты в Сумах.