Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.11 комментариев
Авиация России нанесла удары по инфраструктурным объектам в Сумах
После авиационных ударов повреждены инфраструктурные объекты в Сумах на Украине, сообщила областная администрация.
В сообщении в Telegram-канале Сумской областной администрации говорится об авиационном ударе по инфраструктуре города Сумы, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в городе Сумы в субботу вечером прогремел взрыв.