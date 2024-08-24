Активность в акватории водохранилища в Курчатове ограничена

Врио губернатора Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове

Tекст: Вера Басилая

В своем Telegram-канале Смирнов написал, что в акватории Курчатовского водохранилища и около него запрещены массовые мероприятия и ловля рыбы, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Так же в пределах прибрежной зоны водохранилища временно запрещена работа развлекательных заведений.

Напомним, режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.

Газета ВЗГЛЯД писала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.