Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.9 комментариев
Активность в акватории водохранилища в Курчатове ограничена
Врио губернатора Смирнов: Оперштаб ограничил активность в акватории водохранилища в Курчатове
Оперативный штаб Курской области решил ввести ограничения в акватории водохранилища города Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция, из-за режима КТО в регионе, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
В своем Telegram-канале Смирнов написал, что в акватории Курчатовского водохранилища и около него запрещены массовые мероприятия и ловля рыбы, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других плавательных средств. Так же в пределах прибрежной зоны водохранилища временно запрещена работа развлекательных заведений.
Напомним, режим контртеррористической операции стал действовать в трех российских регионах – в Белгородской, Курской и Брянской областях. НАК ввел режим КТО с целью предотвращения угрозы терактов со стороны ВСУ на этих территориях.
Газета ВЗГЛЯД писала, что нужно знать о режиме КТО и как себя вести.