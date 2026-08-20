Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Посол Беляев заявил об антироссийской истерии и милитаризации в Швеции
Посол Беляев заявил о тотальной милитаризации Швеции
Стокгольм стремительно наращивает военные расходы, сокращая финансирование ключевых социальных сфер под предлогом мнимой российской угрозы, рассказал посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
«Шведские власти активно стараются запугать свое население якобы исходящими от России угрозами… Под этим предлогом в шведском обществе происходит не только нагнетание антироссийской истерии, но и форсированными темпами осуществляется тотальная милитаризация некогда нейтральной страны», – рассказал дипломат РИА «Новости».
По словам посла, в информационном поле распространяются слухи о возможном нападении, кибератаках и диверсиях. При этом военные расходы Швеции резко возросли: в бюджете на 2026 год на оборону заложено 19 млрд долларов против 8,2 млрд долларов в 2022 году.
За последние шесть лет оборонные траты страны увеличились в четыре раза, став главной статьей бюджета.
Беляев добавил, что это привело к сокращению финансирования здравоохранения, образования и гражданской инфраструктуры, что негативно отразилось на благосостоянии граждан.