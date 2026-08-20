Посол Беляев заявил о тотальной милитаризации Швеции

Tекст: Катерина Туманова

«Шведские власти активно стараются запугать свое население якобы исходящими от России угрозами… Под этим предлогом в шведском обществе происходит не только нагнетание антироссийской истерии, но и форсированными темпами осуществляется тотальная милитаризация некогда нейтральной страны», – рассказал дипломат РИА «Новости».

По словам посла, в информационном поле распространяются слухи о возможном нападении, кибератаках и диверсиях. При этом военные расходы Швеции резко возросли: в бюджете на 2026 год на оборону заложено 19 млрд долларов против 8,2 млрд долларов в 2022 году.

За последние шесть лет оборонные траты страны увеличились в четыре раза, став главной статьей бюджета.

Беляев добавил, что это привело к сокращению финансирования здравоохранения, образования и гражданской инфраструктуры, что негативно отразилось на благосостоянии граждан.



