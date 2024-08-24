В Госдуме назвали оксюмороном поздравления ко Дню независимости Украины

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что сегодняшний день независимости Украины – такой же оксюморон, как «ненавистная любовь».

«К «празднику» бывшая Украина подошла под предводительством нелегитимного кокаинового фюрера, возглавляющего человеконенавистничный и коррупционный режим», – подчеркнул он.

Депутат предрек стране «жизнь в постоянном дефолте и задался вопросом, как можно считать независимой страну, которая может едва-едва исполнять свои социальные обязательства лишь благодаря внешней подпитке и помощи спонсоров.

Как отметила в своем Telegram-канале депутата Госдумы Жанна Рябцева, в этот день Украина может отмечать только «распроданные западным корпорациям земли, многомиллиардные долги и кредиты, нищее население, сотни тысяч мужчин, которые никогда не увидят свои семьи, а также разрушенную промышленность, здравоохранение, образование и науку.

«У Украины нет будущего. Вне зависимости от наличия или отсутствия переговоров. Но исчезло это самое будущее тогда – в далеком 1991 году», – добавила она.

Депутат Госдумы Евгений Ревенко в своем Telegram-канале заметил, чт свободу Украины давно уничтожили гонениями на инакомыслящих, разрушением единой канонической церкви, запретом русского языка, на котором говорило большинство населения.

«Страна, из которой бегут во все стороны ее граждане, оказалась в руках человека, который узурпировал власть и привел Украину к пропасти. Ни свободы, ни независимости. Ни-че-го. Только страх, смерть и руины», – подчеркнул он.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в своем Telegram-канале выразила глубокое сожаление о том, что некогда цветущий и братский народ оказался в ужасной ловушке марионеток, управляемых с далеких, холодных западных берегов.

«Глубинный народ знает правду, которую не замаскируешь никакими подлыми трюками», – отметила она.

Как заметил депутат Госдумы Даниил Бессарабов в своем Telegram-канале, когда была провозглашена так называемая «Незалежность», эта независимость все больше ускользает, как мираж в пустыне.

«Государство, превратившееся в некое эфемерное образование – «страна 404» – потеряло даже право на собственное имя», – добавил он.

По мнению депутата, невозможно считать свободной страну, где страх стал ежедневным спутником, а президент, словно «гамельнский крысолов», ведет свой одурманенный народ на заклание.

Замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в своем Telegram-канале поделился мнением, что Украина сегодня является самым зависимым государством мира, управляемым волей англосаксонских «союзников».

«Такие атрибуты демократии, как свобода слова, выборность и сменяемость власти выброшены на помойку. Власть захватила и вопреки конституции удерживает группировка просроченного «президента» Владимира Зеленского», – отметил он.

Как заметил в своем Telegram-канале консервативный журналист Роман Голованов, День независимости Украины стал датой смерти покойника, выбитая на надгробии.

«Нет у Украины благословения от Бога на собственное государство… а попытка разорвать связь между русскими и украинцами стало для страны самоубийством», – указал он, добавив к ключевым самоубийственным действиям уничтожение православия и верность западным спонсорам.

Итог: не будет у вас никакой Украины. Продали государство за чечевичную похлебку», – отметил депутат.

Российский кинопродюсер Юлия Витязева в своем Telegram-канале выразила мнение, что у таких территориальных образований, как Украина, есть всего два пути – губерния или колония.

«Но быть губернией Украине не нравилось. Хотелось… дерзить России и хвастаться пригласительными в Белый дом и совместным фото с американским президентом», – подчеркнула она, добавив, что это все ради того, чтобы им запретили говорить на русском языке, ходить в церковь Московского Патриархата и помнить свою историю.

Ранее в День независимости Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение с угрозами в адрес России.