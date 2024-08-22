Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.16 комментариев
Дети пострадали в результате украинских обстрелов ДНР
В результате украинских обстрелов пострадали десять мирных жителей ДНР, в том числе четверо детей, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Пушилин сообщил в Telegram, что в многоквартирном жилом доме в Донецке в результате украинских артиллерийских атак пострадали две семьи: две женщины и их дети 2013 и 2008 годов рождения. В частном жилом доме был тяжело ранен мужчина. В Горловке пострадали двое мужчин, женщина и девочки 2016 и 2010 годов рождения.
Кроме того, в Telegram МЧС ДНР сообщается, что в Донецке пять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета, пострадали и самостоятельно добрались до больницы, они находятся на стационарном лечении.
В понедельник сообщалось, что в результате украинских обстрелов ДНР пострадали 13 человек, один погиб.