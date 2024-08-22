Дети пострадали в результате украинских обстрелов ДНР

Tекст: Антон Антонов

Пушилин сообщил в Telegram, что в многоквартирном жилом доме в Донецке в результате украинских артиллерийских атак пострадали две семьи: две женщины и их дети 2013 и 2008 годов рождения. В частном жилом доме был тяжело ранен мужчина. В Горловке пострадали двое мужчин, женщина и девочки 2016 и 2010 годов рождения.

Кроме того, в Telegram МЧС ДНР сообщается, что в Донецке пять сотрудников МЧС России, которые тушили пожар в многоквартирном доме из-за попадания взрывоопасного предмета, пострадали и самостоятельно добрались до больницы, они находятся на стационарном лечении.

В понедельник сообщалось, что в результате украинских обстрелов ДНР пострадали 13 человек, один погиб.