Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Киевский режим призвал жителей Димитрова эвакуироваться
Украинские власти выступили с призывом к эвакуации жителей Димитрова (Мирнограда), находящегося в контролируемой Киевом территории ДНР, сказал и. о. главы местной городской военной администрации Юрий Третьяк.
К концу недели киевский режим постарается сделать «как можно больше для эвакуации», сказал Третьяк CNN, передает RT.
По его словам, многие не собираются уезжать, «прячут детей» и предоставляют «ложную информацию о том, что дети давно уехали».
У самого города и в его окрестностях ситуация остается напряженной, заключил чиновник.
Ранее украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.