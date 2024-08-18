Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР

  • Новость часаСтало известно об использовании новых броневиков НАТО при атаке на Курскую область
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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области
    Дочь пропавшего в Курской области пенсионера заявила о нахождении отца в плену у ВСУ
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии наносить удары ядерными боеголовками
    Умер Ален Делон
    Эксперт рассказал об успехах ВС ФР на Покровском и Угледарском направлениях
    ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники
    В МИД отреагировали на сообщения о срыве переговоров с Украиной
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Россия может усилить позиции в нефтяной сфере благодаря Венесуэле

    Стремиться к контролю над частью венесуэльской «нефтянки» для России выгодно не только экономически, но и геополитически. Боливарианская республика – это непотопляемый авианосец вблизи США.

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    Андрей Медведев Андрей Медведев В инфовойне есть свои диверсии и «ракетные» удары по психике

    Сейчас солидные западные издания пытаются сформировать ложную картину происходящего для наших управленцев. Это лишь прикрытие для новых поставок техники, а главное – это прикрытие перед подготовкой второго удара, где уже будет и тяжелая техника и F-16.

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    18 августа 2024, 18:40 • Новости дня

    Власти Украины призвали эвакуироваться жителей трех городов в ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей подконтрольных ВСУ Красноармейска (украинское название Покровск), Димитрова (украинское название Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться.

    Она обратилась к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта, призвав их эвакуироваться, если они не вовлечены в оборону населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала жителей покинуть Красноармейск (украинское название – Покровск) и Мирноград на подконтрольной ВСУ части ДНР.

    Ранее на Украине признали подход российских войск к Красноармейску (Покровску).

    До этого президент Украины Владимир Зеленский признал критическую обстановку на Покровском направлении.

    17 августа 2024, 19:18 • Новости дня
    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    Французский политик Филиппо высмеял реакцию на ТВ из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС

    На французском ТВ пришли в замешательство из-за кадров боевиков ВСУ в касках СС
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание на замешательство участников телепередачи на французском телеканале LCI при обсуждении кадров боевиков ВСУ в нацистских касках.

    Филиппо прикрепил в соцсети X (бывший Twitter, запрещен в России) видеофрагмент передачи, где ведущий телеканала Тома Мисраки, комментируя кадры с боевиками ВСУ, счел каску СС «любопытной». «Не очень радостно, если это украинский солдат прогуливается в России», – говорит ведущий, передает РИА «Новости».

    Другой участник передачи генерал Франсуа Шованси добавил, что «именно так и ломают коммуникационную стратегию».

    Филиппо посчитал диалог участников передачи «потрясающим признанием».

    «И правда, это не очень хорошо для служб по связям НАТО, когда люди могут видеть правду!» – отметил политик «замешательство» на французском ТВ.

    Напомним, в Сети появилось видео, где двое представителей ВСУ издеваются над 74-летним пенсионером. В ролике украинцы, надев каски СС, окликнули пожилого мужчину возгласом «русский Иван». Дедушка пожаловался им, что заблудился и плутает по округе уже пять дней. Вместо помощи, солдаты обозвали его «руссише швайне» (русская свинья) и предложили уйти «пить водку».

    Дочь пенсионера рассказала, что не смогла вывезти отца из Суджи, так как въезд в город оказался закрыт из-за напряженной оперативной обстановки. На видео пенсионер сообщил, что заблудился и плутает по округе пять дней.

    На сегодняшний день новой информации о пропавшем пенсионере нет.

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    18 августа 2024, 01:00 • Новости дня
    Сенатор от Крыма рассказал, что шокировало ВСУ в Курской области

    Сенатор от Крыма рассказал об удивлении ВСУ российскими дорогами

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия удивила бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) высоким качеством дорог и порядком, считает сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

    Он рассказал изданию NEWS.ru, что качество дорог в Курской области было значительно выше, чем в Сумской.

    Также Цеков считает, что украинцы видят, что «в России порядок, что та Европа, в которую Украина стремится, находится не на Западе, а на Востоке».

    Ранее военный эксперт Андрей Кошкин рассказал газете ВЗГЛЯД, почему в Курской области в последние дни участились случаи сдачи военнослужащих ВСУ в плен.

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    18 августа 2024, 18:14 • Видео
    Когда Китай начнет свою СВО

    В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    17 августа 2024, 21:55 • Новости дня
    Захарова назвала «сатанистами» Всеукраинский совет церквей

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сатанистами Всеукраинский совет церквей, который поддержал законопроект о запрете Украинской православной церкви.

    «Сатанисты», – написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя решение Всеукраинского совета церквей о запрете УПЦ на Украине.

    Ранее Всеукраинский совет церквей одобрил законопроект о запрете УПЦ.

    МИД России призвал «здравые силы» международного сообщества и специализированные институты осудить «кощунственную войну» режима Владимира Зеленского против Украинской православной церкви.

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    18 августа 2024, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    Лукашенко: Украина держит более 120 тыс. военных на границе с Белоруссией
    @ Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/REUTERS

    Tекст: Дарья Григоренко

    На белорусско-украинской границе находятся более 120 тыс. украинских бойцов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко

    Как указал Лукашенко в интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1», на границе с Белоруссией Киев держит более 120 тыс. своих военных. «Видя их агрессивную политику, мы разместили наших военных вдоль всей границы»,­ – сказал он, передает ТАСС.

    Он также подчеркнул, что граница между Белоруссией и Украиной заминирована на сегодняшний день «как никогда», пройти ее украинские военные смогут только с огромными потерями.

    Ранее Лукашенко заявил, что ракетные комплексы «Искандер» в Белоруссии подготовлены для нанесения ударов ракетами с ядерными боеголовками.

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    17 августа 2024, 19:49 • Новости дня
    Российские войска уничтожили артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска, сообщило Министерство обороны России.

    Кадры уничтожения AS-90 опубликованы в Telegram-канале Минобороны.

    Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы по вскрытой артиллерийской огневой позиции ВСУ военнослужащими Южной группировки войск был нанесен артиллерийский удар, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения «Искандером» РСЗО MLRS в Сумской области.

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    18 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью

    Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

    Германия предупредила Украину о проблемах с новой военной помощью
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ больше не смогут использовать некоторые системы вооружений, поставленные Германией, или смогут применять их лишь ограниченно, пишет газета Bild am Sonntag со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

    Как цитирует газета письмо Минобороны, потребности Украины в запчастях, например, для САУ Panzerhaubitze 2000, не будут удовлетворены, поскольку их придется покупать заново, соответственно, ВСУ больше не смогут их использовать или смогут применять их ограниченно, передает ТАСС. Bild пишет, что со временем ситуация еще обострится из-за возможной потери помощи со стороны ФРГ.

    Во внутреннем документе министерства указано, что «в настоящее время не могут быть приняты никакие дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки украинских вооруженных сил, в частности это касается артиллерии, ПВО и беспилотников. Отдельные проблемы могут возникнуть с поставками обещанных Киеву боеприпасов, что связано с тем, что «поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке».

    Издание утверждает, что поскольку требования о «потере возможности замены» со стороны Минфина Германии представляют собой «изменение правил игры после начала игры», «непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой».

    Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что немецкие оружие и техника, переданные Киеву, считаются украинскими.

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    18 августа 2024, 00:19 • Новости дня
    В США раскрыли причину, почему Вашингтон отказывает Киеву в передаче данных

    Tекст: Ольга Иванова

    США не передают с Киеву разведданные об объектах на российской территории, чтобы их действия не выглядели так, что американские власти поддерживают нападение Украины на Курскую область, сообщает газета Wall Street Journal.

    Газета подчеркивает, что для достижения успеха в атаке на территорию России у Украины нет достаточного уровня поддержки от США и их союзников, передает РИА «Новости».

    Также высокопоставленный чиновник рассказал газете, что администрация президента США Джо Байдена «не верит», что ВСУ переместили системы HIMARS на территорию России.

    Ранее сообщалось, что США считают, что Украина не должна использовать американские ракеты большой дальности для ударов по Курской области, их лучше применить для ударов по Крыму.

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    17 августа 2024, 20:18 • Новости дня
    Украинские мигранты устроили акцию протеста в Варшаве

    Tекст: Вера Басилая

    В Варшаве прошла акция протеста украинских мигрантов у консульства Украины, они потребовали выдать им паспорта, сообщило украинское издание «Страна.ua».

    Несколько десятков мужчин принесли с собой плакаты с надписями «Мы не рабы, отдайте паспорт», «Стоп дискриминации украинских мужчин».  Выяснилось, что им не выдают паспорта, которые уже были оплачены и изготовлены, передает «Газета.Ru».

    К протестующим вышел украинский консул, который предложил решать трудности «цивилизованным образом», и призвал возвращаться на Украину.

    Ранее сообщалось, что  граждане Украины за границей не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные.

    Между тем, около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию.

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    17 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский вещатель RAI, чьи корреспонденты сделали репортаж из Суджи Курской области, отозвал журналистов в Италию с Украины «в целях безопасности», сообщила телекомпания.

    В компании сообщили, что репортер Стефания Баттистини и оператор Симоне Траини возвращены в Италию из соображений безопасности и для того, чтобы гарантировать им личную защиту, пишет «Российская газета».

    Ранее ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских журналистов, которые работали на территории Суджи в Курской области. Журналистам грозит штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

    До этого послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    17 августа 2024, 21:14 • Новости дня
    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС

    МАГАТЭ заявило об ухудшении ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС после атаки дрона

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС (ЗАЭС) ухудшается после субботнего удара беспилотника, оборудование и сотрудники станции не пострадали, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

    По данным МАГАТЭ, удар пришелся по дороге по периметру площадки станции, оборудование ЗАЭС и сотрудники не пострадали, но повреждена дорога между главными воротами станции.

    Гросси отметил, что место падения дрона было недалеко от прудов-оросителей охлаждающей воды и в 100 м от линии электропередачи «Днепровская», передает РИА «Новости».

    Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили, что военная активность в районе станции не снижается, слышны звуки взрывов, пулеметных очередей и работы артиллерии рядом с ЗАЭС. Гросси призвал все стороны к максимальной сдержанности и строгому соблюдению пяти конкретных принципов, установленных для защиты атомной станции.

    Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.

    До этого в результате атаки украинского беспилотника произошел пожар в районе охладительных систем ЗАЭС.

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    17 августа 2024, 20:36 • Новости дня
    Минск уведомил генсека ООН о залетевших в Белоруссию дронах ВСУ

    Постпред Белоруссии Рыбаков сообщил генсеку ООН Гуттеришу об инциденте с украинскими беспилотниками

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков проинформировал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша о нарушении беспилотниками Украины воздушного пространства республики и ответных мерах Минска.

    В сообщении МИД Белоруссии говорится, что Рыбаков указал на опасные действия Украины. По его словам, провокация с дронами была попыткой вовлечь в российско-украинский конфликт Белопуссию, которая выступает за мирное урегулирование кризиса и прекращение кровопролития, передает БелТА.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об усилении контроля на границе с Украиной после уничтожения украинских беспилотников.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.

    Напомним, 10 августа Лукашенко заявил об уничтожении украинских воздушных целей над Белоруссией.

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    17 августа 2024, 21:05 • Новости дня
    ПВО уничтожила беспилотник над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны России.

    В сообщении в Telegram-канале ведомства говорится, что дежурные средства ПВО сбили над Курской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

    Ранее ВСУ сбросили снаряд на дорогу близ энергоблоков Запорожской АЭС.

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    18 августа 2024, 14:44 • Новости дня
    ФК «Кривбасс» потребовал заменить судью на матч еврокубка из-за его работы в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский «Кривбасс» потребовал от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменить главного судью предстоящего матча квалификации Лиги конференций с испанским «Бетисом», сообщила пресс-служба команды.

    УЕФА назначил главным судьей на игру Арду Кардешлера, который в марте отсудил игру между сборными России и Сербии в Москве (4:0), передает ТАСС.

    В украинском клубе посчитали недопустимым его привлечение к обслуживанию матча с участием украинского футбольного клуба. «Кривбасс» также известил о сложившейся ситуации Украинскую ассоциацию футбола и комитет арбитров.

    Ранее Украинская ассоциация футбола применила дисциплинарные взыскания к арбитрам, которые использовали русский язык в ходе матчей 15-го тура чемпионата страны.

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    18 августа 2024, 18:34 • Новости дня
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    Онуфриенко рассказал об успехах российских войск на Покровском и Угледарском направлениях
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия стремительно снижает логистические возможности противника на Покровском и Угледарском направлениях. В перспективе, происходящие события могут позволить ВС РФ взять Угледар в кольцо, а также пересечь реку Казенный Торец, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку.

    «Тот факт, что Россия сумела перерезать трассу Угледар – Константиновка, в ближайшее время на положении ВСУ не скажется. В последнее время противник не особо задействовал данный путь. Пока на фронте царит относительно хорошая погода: сохраняется большая возможность использования грунтовых дорог», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако по мере приближения холодов и дальнейшего продвижения наших войск, положение украинской армии будет ухудшаться. Потенциально Угледар может оказаться взятым в кольцо. В таком случае местная группировка будет испытывать колоссальные проблемы. Логистические возможности ее снабжения заметно ухудшатся», – отметил собеседник.

    «В целом ситуация на Покровском и Угледарском направлениях фронта выглядит крайне оптимистичной для ВС РФ. Мы сумели освободить Свиридоновку. Помимо нее под контролем России оказалось немалое количество населенных пунктов. Если рассматривать эти победы по отдельности, они могут показаться скромными», – уточнил эксперт.

    «Но в совокупности все это значительно усиливает потенциал для последующих рывков нашей армии. В настоящий момент мы можем говорить о хороших возможностях выхода к реке Казенный Торец. В случае если российская армия пройдет через нее, возникнет огромная угроза для формирований противника, опирающихся на Воздвиженку и Елизаветовку», – считает он.

    «Они же прикрывают трассу, ведущую к Константиновке и Часову Яру. Местная группировка, соответственно, также окажется в затруднительном положении. Конечно, некоторые доступные трассы для нее все равно сохранятся, но в целом ситуация будет развиваться далеко не в пользу ВСУ», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска перерезали трассу на Константиновку. ВС РФ совершили крупное продвижение под Угледаром на Южно-Донецком направлении, приблизившись к Водяному. Таким образом, город оказался заблокирован с северо-востока. Кроме того, удалось занять и территорию шахты «Южно-Донбасская № 1».

    Кроме того, российская армия взяла под контроль Свиридоновку. По данным Министерства обороны, ВС РФ также достигли успехов на Донецком, Харьковском и Запорожском направлениях, уничтожив более двух тысяч украинских военнослужащих. Противник несет потери и в техническом плане: ликвидированы в большом количестве бронетехника и артиллерийские системы.

    В частности, на Донецком направлении российские войска отразили две контратаки подразделения штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили более 500 военнослужащих. Также были ликвидированы две ББМ и пять автомобилей ВСУ.

    Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки «Юг» нанесли артиллерийский удар по позиции ВСУ и уничтожили британскую самоходную артиллерийскую установку AS-90 в районе Северска.

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    18 августа 2024, 18:23 • Новости дня
    В ЕК подтвердили, что Киев лишился половины нужных для зимы энергомощностей

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генерации энергии, что является половиной необходимого объема для зимы, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в статье для британской газеты Financial Times.

    Она отметила, что это эквивалентно пиковому потреблению электроэнергии Португалией, передает РИА «Новости».

    Симсон считает, что для избежания «гуманитарной катастрофы на Украине» страны Запада должны помочь с ремонтом поврежденных объектов производства электроэнергии и тепла, передать небольшие децентрализованные генераторы, развернуть фотоэлектрические системы на крышах больниц и школ, а также постепенно увеличить экспорт электроэнергии на Украину.

    Ранее директор входящей в состав холдинга ДТЭК украинской энергокомпании YASNO Сергей Коваленко заявил, что зимой на Украине могут ввести веерные отключения электричества, из-за чего жители страны могут оставаться без света до 12 часов в сутки.

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      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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