Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

Tекст: Олег Исайченко

«Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

«Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

«Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

«Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

«Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Рамзан Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Также президент провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.