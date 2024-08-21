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    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Рамзан Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Рамзаном Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

    20 августа 2024, 22:14 • Новости дня
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    Бурятский десантник вывел группу срочников из окружения в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области бурятский десантник вывел группу российских военнослужащих из окружения. На видео, снятом участником боевых действий с позывным «Святоша», видно, как десантник с позывным Бато ведет группу солдат через лес.

    Бато служит в 11-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Как сообщается, с детства он занимался охотой, благодаря чему хорошо ориентируется в лесу без использования карт и навигаторов. «Российская газета» сообщает, что среди бойцов были срочники.

    Десантник завершает свое видео словами «быть добру».

    Ранее выполняющий задачи на Курском направлении военный врач с позывным «Фрегат» рассказал, как его эвакогруппа попала в засаду диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Несмотря на внезапность нападения, российские медики оказали отпор диверсантам и успешно эвакуировали раненых бойцов с поля боя.

    Напомним, председатель комиссии по вопросам суверенитета и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС предложил приравнять военнослужащие по призыву, участвовавших в первые дни в отражении атак ВСУ на границе Курской области, к участникам специальной военной операции с предоставлением полагающихся льгот и выплат.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    Германия попыталась снять с шеи Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторичном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «Жигули» действительно устойчив, прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «Жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    20 августа 2024, 14:43 • Новости дня
    Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы международной выставки-форума «Россия» запустили серию онлайн-экскурсий, позволяющих совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

    С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

    Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

    Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

    Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

    В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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    21 августа 2024, 08:14 • Новости дня
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки беспилотников и последовавшего пожара на нефтебазе в Пролетарске жители города массово покидают свои дома, ситуация осложняется сильным задымлением и взрывами, рассказывают жители города.

    По словам местной жительницы Елены, взрывы на нефтебазе слышны на значительном расстоянии, а вибрация от них ощущается даже в квартирах, передает «Газета.Ru».

    Также она рассказала, что многие жители, проживающие вблизи горящего объекта, приняли решение эвакуироваться на дачи или к родственникам в другие населенные пункты.

    «Ситуация очень напряженная. Люди опасаются, что огонь может перекинуться на жилые дома, а продукты горения нефти отравят воздух», – поделилась Елена.

    Она также рассказала о том, что ее бабушка, проживающая в нескольких километрах от нефтебазы, вынуждена постоянно находиться в квартире из-за сильного задымления и неприятного запаха гари.

    Ранее власти региона сообщили, что площадь пожара в Пролетарске составляет 10 тыс. кв. метров.

    Напомним, в воскресенье топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. В Пролетарске при возгорании топлива пострадали 18 человек.

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    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин прилетел в Чечню
    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

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    20 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне

    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

    Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

    После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

    Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.

    РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

    Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

    С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

    Коментарии (14)
    21 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Премьер-министр Индии Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским

    Моди рассказал о планах обсудить достижение мира с Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что в ходе визита на Украину 23 августа собирается представить президенту Владимиру Зеленскому свое видение разрешения конфликта.

    Моди выразил надежду, что в ходе переговоров удастся обсудить перспективы мирного разрешения конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, индийский премьер отметил, что визит позволит развить темы предыдущих бесед и углубить дружбу между Индией и Украиной.

    Касательно вопроса, собирается ли Моди обсуждать с Зеленским собственный мирный план, дипломат не стал отвечать.

    При этом он подчеркнул, что Индия выступает за мирный диалог заинтересованных сторон.

    Ранее издание Bloomberg заверило, что Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы Ахмата-Хаджи Кадырова

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин начал поездку в Чечню с посещения могилы первого президента республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

    Путин возложил цветы и почтил память первого президента Чеченской Республики, передает РИА «Новости».

    Ахмат-Хаджи Кадыров похоронен в родовом селе Курчалоевского района Чечни, которое теперь носит название Ахмат-Юрт.

    Ахмат-Хаджи Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на грозненском стадионе «Динамо».

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

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    21 августа 2024, 02:18 • Новости дня
    Кадыров показал Путину макет названного в его честь района Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом нового района Грозного, который будет назван в его честь. Презентация прошла в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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