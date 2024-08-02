Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.2 комментария
Пленный: Артиллерия ВСУ поддерживает грузинских наемников в ущерб своим подразделениям
Грузинские наемники на Артемовском направлении в ходе штурмовых действий пользуются полной артиллерийской и инженерной поддержкой со стороны ВСУ, но когда такие же задачи выполняют штатные украинские подразделения, артиллерия работает гораздо менее активно, рассказал взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович.
По его словам, грузинское подразделение «Черный орел» участвует только в штурмах, и когда они идут на штурм, у них есть вся артиллерийская поддержка, которую им оказывают ВСУ, причем в большей степени, чем когда штурмуют украинцы, передает ТАСС.
Он добавил, что при подготовке к штурмам для грузин доставляли специальные американские установки разминирования, которые проделывали проходы в минных полях, при этом подразделение, состоявшее из украинцев, подобных установок не получало.
«Приехали грузины, им сразу американскую «тропу», которая стоит 50 тыс. долларов, в черном ящике. Она выстреливает ленту со взрывчаткой, которая взрывается и разминирует проход. Для них, грузин, сразу установки разминирования приехали. Я их встречал, заводил на позиции. Через какое-то время им сразу подвезли этот ящик, потом второй ящик», – сказал Григорович.
Также пленный сказал, что грузины были всегда гораздо лучше экипированы и вооружены, чем подразделения украинцев.
Ранее Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.