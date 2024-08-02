Пленный: Артиллерия ВСУ поддерживает грузинских наемников в ущерб своим подразделениям

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, грузинское подразделение «Черный орел» участвует только в штурмах, и когда они идут на штурм, у них есть вся артиллерийская поддержка, которую им оказывают ВСУ, причем в большей степени, чем когда штурмуют украинцы, передает ТАСС.

Он добавил, что при подготовке к штурмам для грузин доставляли специальные американские установки разминирования, которые проделывали проходы в минных полях, при этом подразделение, состоявшее из украинцев, подобных установок не получало.

«Приехали грузины, им сразу американскую «тропу», которая стоит 50 тыс. долларов, в черном ящике. Она выстреливает ленту со взрывчаткой, которая взрывается и разминирует проход. Для них, грузин, сразу установки разминирования приехали. Я их встречал, заводил на позиции. Через какое-то время им сразу подвезли этот ящик, потом второй ящик», – сказал Григорович.

Также пленный сказал, что грузины были всегда гораздо лучше экипированы и вооружены, чем подразделения украинцев.

Ранее Григорович рассказал, что украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции.