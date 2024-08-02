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Пленный ВСУ рассказал о производящей боеприпасы с запрещенным хлорпикрином лаборатории
Пленный ВСУ рассказал о производящей боеприпасы с запрещенным хлорпикрином химлаборатории
Украинская химическая лаборатория в ДНР производит боеприпасы с газом хлорпикрин для сброса с дронов на российские позиции, рассказал взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович, который работал на разгрузке резервуаров с газом в этой лаборатории.
По его словам, он знает командира подразделения, которое учит другие подразделения делать химические, зажигательные и фугасные бомбы, причем в химических боеприпасах используется хлорпикрин, который выжигает слизистую глаз, носа, рта и дыхательных путей, передает ТАСС.
«Если капнуть на поверхность стола 50 грамм, в течение минуты ты не можешь видеть ничего, тебя просто рвет», – сказал Григорович.
Хлорпикрин хранят в специальных запечатанных бочках и сбрасывают в первую очередь на блиндажи, чтобы выкурить из них пехоту, которую потом уже добивают дронами-камикадзе или обычными сбросами. Разрыв боеприпаса сложно услышать, а сам газ тяжелее воздуха, поэтому оператору дрона достаточно попасть рядом с блиндажом, чтобы находящиеся в нем бойцы получили отравление и выбежали наружу.
«Мы, когда выгружали бочку, там чуть-чуть пролилось на землю, и меня потом часа два рвало, глаза слезились, дышать было тяжело», – сказал пленный.
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