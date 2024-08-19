Путин оценил визит в Баку

Путин заявил, что удовлетворен результатами визита в Баку

Tекст: Валерия Городецкая

По итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сообщил, что страны намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Кроме того, российский лидер сообщил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.

«В настоящее время – вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе – обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета, – рассказал Путин. – Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем».

По словам Путина, отдельное внимание в ходе переговоров уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.

«Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», – сказал он.

В заявлении Алиева по итогам переговоров отмечается, что на территории Азербайджана работают 324 школы с обучением на русском языке, в них учатся около 160 тыс. учеников.

«Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка», – заявил азербайджанский лидер.

Он добавил, что в 26 вузах республики существуют отделения на русском языке, на которых обучаются более 15 тыс. студентов.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и близкие партнеры.

Ранее Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана.