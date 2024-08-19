Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана

Tекст: Елизавета Шишкова

«Вы посещаете Азербайджан не в первый раз, но впервые с государственным визитом. И этот визит имеет исключительную важность для наших двусторонних отношений», – передает слова Алиева ТАСС.

Путин в ответ поблагодарил коллегу за приглашение.

«Спасибо Вам большое за приглашение. Как Вы уже отметили, у нас представительная очень делегация с обеих сторон. Здесь практически почти в полном составе правительство Российской Федерации», – сказал президент России.

Путин и Алиев начали переговоры в расширенном составе. Как подчеркнул российский лидер, состав делегаций с обеих сторон очень представительный, это позволит наметить планы как на ближайшую перспективу, так и на будущее.

«Работа в таком широком составе дает возможности наметить шаги на ближайшую перспективу и на будущее», – сказал Путин.

«Нам сейчас удалось, хотя это называется [переговорами] в узком составе, пройтись по целому ряду вопросов абсолютно приоритетного характера. А коллеги имели возможность – и вчера вечером, так же, как и мы с вами сделали, в неформальной обстановке, и уже сегодня в течение дня – между собой пообщаться и наметить шаги на ближайшую перспективу», – отметил президент России.

Путин также подчеркнул, что обе стороны в полном объеме выполняют все договоренности, подписанные в декларации 2022 года.

С российской стороны в переговорах принимают участие: глава МИД Сергей Лавров, вице-премьеры Александр Новак и Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, помощники президента Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Роман Старовойт, советник президента Игорь Левитин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, глава Роструда Михаил Иванков, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, глава Газпрома Алексей Миллер, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

В составе делегации Азербайджана в переговорах участвуют: первый вице-премьер Ягуб Эйюбов и зампред правительства Шахин Мустафаев, посол в РФ Полад Бюльбюль оглы, а также главы азербайджанских Минздрава, Миноборонпрома, Минтрудсоцзащиты, Минэкономики, Минэнерго, Министерства цифрового развития и транспорта. В азербайджанскую делегацию также входят руководители ЦБ республики, агентства по продовольственной безопасности и государственной нефтяной компании SOCAR.

До этого переговоры двух лидеров прошли в узком составе в резиденции «Загульба».