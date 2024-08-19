Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Другое ее название – Восточная, что тоже не случайно. Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.0 комментариев
Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры
Российский президент Владимир Путин подъехал на «Аурусе» к площадке перед главным входом в президентский дворец в резиденции «Загульба», где его встретил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
Президенты заняли места перед главным входом в здание. На мраморном полу был расстелен старинный традиционный азербайджанский ковер, отмечает ТАСС.
Несмотря на то, что к полудню столбики термометров здесь поднялись до 30 градусов, Путин придерживался строгого официального дресс-кода, выбрав темный деловой костюм.
Путин и Алиев выслушали рапорт командира роты почетного караула, после чего оркестр исполнил гимны России и Азербайджана.
Церемония официальной встречи завершилась прохождением роты почетного караула.
После церемонии фотографирования Путин и Алиев зашли в здание дворца, где в узком составе стартуют российско-азербайджанские переговоры.
Ранее в понедельник президент России в Баку возложил венки к могиле общенационального лидера Азербайджана Алиева и Вечному огню.