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Путин в Баку возложил венки к могиле Алиева и Вечному огню
Президент России Путин в Баку возложил венки к могиле общенационального лидера Азербайджана Алиева и Вечному огню
Президент России Владимир Путин начал программу госвизита в Азербайджан, отдав дань памяти общенациональному лидеру страны Гейдару Алиеву.
Владимир Путин по традиции возложил венок к могиле Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения в центре Баку, передает ТАСС.
Военнослужащие почетного караула установили цветочную композицию на особом постаменте перед мемориалом, после чего Путин бережно расправил памятную ленту.
Мемориальный комплекс действует с 1948 года, здесь похоронены видные азербайджанские деятели культуры, науки, искусства, политики, Герои Советского Союза и представители семьи Алиевых.
Общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев был похоронен на Аллее почетного захоронения 15 декабря 2003 года.
Отдав дань памяти общенационального лидера Азербайджана, президент России направился к Вечному огню на «Аллее шехидов». Здесь Владимир Путин возложил венок, почтив память павших за независимость Азербайджана.
Российский лидер проследовал за несущими венок военнослужащими вдоль стены с мемориальными плитами, где выгравированы имена, годы жизни и портреты павших. После того, как военные установили венок у Вечного огня, президент расправил траурную ленту.
«Аллея шехидов» до 1990 года носила название Парк им. Кирова. Это мемориальное кладбище, где захоронены жертвы бакинских событий января 1990 года и азербайджанцы, погибшие в первой карабахской войне.
Напомним, накануне в домашней резиденции азербайджанского лидера «Загульба» прошел неформальный ужин президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой – супруги главы Азербайджана.